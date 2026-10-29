Даже внешне изменился: здоровье президента Армении Хачатуряна ухудшилось

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 106 0

Политику даже пришлось отказаться о посещения целого ряда мероприятий.

Здоровье президента Армении

Фото: © РИА Новости/Андраник Казарян

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Состояние здоровья президента Армении Хачатуряна ухудшилось

Состояние здоровья президента Армении Ваагна Хачатуряна ухудшилось. Об этом сообщило издание hraparak.am со ссылкой на источник.

«По имеющейся у нас информации, состояние здоровья президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна в последние недели ухудшилось. Он не принял участия в мероприятии памяти жертв трагических событий 27 октября (теракт в армянском парламенте 27 октября 1999 года. — Прим. ред.) и церемонии возложения цветов к памятнику», — говорится в материале.

Там также заметили, что глава республики отменил участие в целом ряде мероприятий. Кроме того, по данным источника, президент стал редко появляться в своей резиденции. А те, кто видел его в последнее время, отмечали, что у политика стали заметны изменения во внешности.

Информация о проблемах со здоровьем Хачатуряна появлялась в СМИ и до этого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Папа Римский Лев XIV впервые появился на публике после хирургического вмешательства. Операция ему понадобилась из-за недавно диагностированного рака легкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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