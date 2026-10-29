Кулачные бои и летающие кресла: депутаты устроили драку в Армении

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 30 0

Заседание пришлось прервать после того, как словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

Фото, видео: Reuters/Vahram Baghdasaryan; 5-tv.ru

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Парламентское заседание в Армении пришлось прервать из-за драки депутатов

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционной фракции «Сильная Армения». Во время потасовки вице-спикер Ваагн Алексанян бросил кресло в сторону депутата Гарника Давтяна.

Конфликт вспыхнул после того, как Тарон Чахоян выступил с обвинениями в адрес семьи Нарека Карапетяна, представляющего «Сильную Армению». Перепалка быстро переросла в физическое противостояние, а участники конфликта начали выяснять отношения кулаками.

По данным РБК со ссылкой на армянское издание Aravot, во время другого эпизода противостояния спикеру Национального собрания Рубену Рубиняну пришлось прервать заседание. Поводом для эскалации стала перепалка вокруг выступления оппозиционного депутата Эдгара Казаряна, которому сначала отключили микрофон. Казарян обвинил спикера в растрате государственных средств.

«Копейка за копейкой, мы заберем ее у вас обратно», - заявил он.

Дополнительным поводом для разногласий стала работа парламентской следственной комиссии, созданной для изучения ситуации вокруг Армянской апостольской церкви. Оппозиция считает создание комиссии неконституционным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Праге протестующие попытались силой прорваться в парламент Чехии. Инцидент произошел во время обсуждения законопроекта о финансировании государственных теле- и радиокомпаний. Полицейским удалось остановить участников акции, не допустив их проникновения в здание.

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