«Путин всегда снимает трубку»: Ушаков о телефонном разговоре со Стуббом и Стере

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 55 0

Финский и норвежский лидеры всегда могут позвонить снова — Москва не отказывается от переговоров.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Ушаков: Путин возьмет трубку, если Стубб или Стере решат позвонить ему снова

Президент РФ Владимир Путин всегда возьмет трубку, если президент Финляндии Александр Стубб или премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере решат позвонить ему снова. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с обозревателем «Известий» Николаем Ивановым.

«Мы не отказываемся от разговора, когда есть возможность, когда есть время, Путин всегда снимает трубку», — сказал Ушаков.

Ранее Стубб и Стере провели телефонные переговоры с Путиным. В ходе беседы стороны проговорили предстоящую дипломатическую работу по урегулированию конфликта на Украине, а также по обеспечению безопасности и стабильности в Европе. Разговор инициировали сами финский и норвежский лидеры.

Стубб по итогам переговоров заявил, что диалог стал откровенным и содержательным — он отметил, что Финляндия и Норвегия имеют общую границу с Россией, а значит исход конфликта на Украине напрямую затронет их безопасность и стабильность Европы в целом. Стере также почеркнул гуманитарные и материальные последствия боевых действий.

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