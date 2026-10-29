«Путин всегда снимает трубку»: Ушаков о телефонном разговоре со Стуббом и Стере

Ушаков: Путин возьмет трубку, если Стубб или Стере решат позвонить ему снова

Президент РФ Владимир Путин всегда возьмет трубку, если президент Финляндии Александр Стубб или премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере решат позвонить ему снова. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с обозревателем «Известий» Николаем Ивановым.

«Мы не отказываемся от разговора, когда есть возможность, когда есть время, Путин всегда снимает трубку», — сказал Ушаков.

Ранее Стубб и Стере провели телефонные переговоры с Путиным. В ходе беседы стороны проговорили предстоящую дипломатическую работу по урегулированию конфликта на Украине, а также по обеспечению безопасности и стабильности в Европе. Разговор инициировали сами финский и норвежский лидеры.

Стубб по итогам переговоров заявил, что диалог стал откровенным и содержательным — он отметил, что Финляндия и Норвегия имеют общую границу с Россией, а значит исход конфликта на Украине напрямую затронет их безопасность и стабильность Европы в целом. Стере также почеркнул гуманитарные и материальные последствия боевых действий.

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