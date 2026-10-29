Зависли по полной: пятеро человек застряли на канатной дороге в Домбае

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Люди оказались на семиметровой высоте.

В Домбае пятеро застряли на старой канатной дороге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Пятеро человек застряли на старой канатной дороге в Домбае

В Домбае пятеро человек оказались заблокированы на старой канатной дороге. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Они поднимались на кресельном подъемнике, когда отказал двигатель — и люди зависли в семи метрах над землей. Паники никто не поднимал: спасателей ждали с удовольствием. Помощь подоспела через 20 минут, и все смогли спуститься.

Людмила с дочерьми стали заложницами древнего фуникулера. Претензий они не предъявляли — по их словам, оно того стоило. Неподалеку есть новая канатка с закрытыми кабинками, но это, как они считают, совсем не то. Девушки решили, что в следующий раз снова поедут на суровом домбайском подъемнике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа российских альпинистов застряла при восхождении на Эверест из-за неизвестного вируса. Четверо участников начали маршрут в понедельник, но вскоре одной из девушек стало плохо — она почувствовала слабость и головокружение, и ее пришлось экстренно эвакуировать.

Оставшиеся путешественники продолжили восхождение, однако позднее у них появились похожие симптомы.

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