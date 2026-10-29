Продажа понарошку? Диброва заподозрили в нежелании расставаться с домом

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист Эксклюзив 33 0

По оценке риелтора, процесс может существенно затянуться.

Риелтор оценила шансы на продажу имущества Диброва

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Риелтор Юсова заподозрила Диброва в нежелании расставаться с домом

Дмитрий Дибров может искать покупателя на свой дом еще около года. Такой прогноз в беседе с 5-tv.ru озвучила риелтор Юлия Юсова. По ее мнению, телеведущий, возможно, не до конца готов расстаться с недвижимостью, поэтому повышение стоимости может быть способом отложить продажу.

«Бывает такое, что человек выходит на рынок с продажей, но не понимает, куда ему дальше вложить эти денежные средства, и смотрит, как ведет себя рынок», — объяснила эксперт.

По словам Юсовой, продавцы в подобных ситуациях могут менять цену, пока не определятся с дальнейшим использованием денег. Другой вариант — собственник со временем решает отказаться от сделки и снимает объект с продажи до тех пор, пока окончательно не созреет для такого шага.

В случае с Дибровым риелтор ожидает затяжного процесса. Сейчас телеведущий перешел к закрытой продаже дома, поэтому круг потенциальных покупателей может стать меньше. При этом Юсова считает такое решение правильным, несмотря на возможное увеличение сроков сделки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены в объявлениях о продаже жилья могут заметно отличаться от стоимости реальных сделок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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