«Мы не предатели»: Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда поддержит Россию

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 24 0

Президент предложил республике Алтай обращаться за поддержкой к Минску.

Белоруссия никогда не предаст Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Александр Лукашенко пообещал, что Белоруссия никогда «не предаст своих братьев»

Белоруссия не предаст своих соратников даже в самые трудные времена. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Республики Алтай Андреем Турчаком, передает ТАСС.

«Даже вот в эти сложные времена, когда идет специальная военная операция, тут разговоры разные вокруг. Но я сказал однозначно, что мы не предатели. Мы никогда своих братьев не предадим. И как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом, если что-то сможем сделать», — сообщил Лукашенко.

Он также предложил Алтаю обращаться за помощью в развитии сельского хозяйства и машиностроения, несмотря на географическую удаленность.

Президент Белоруссии напомнил и о прежних связях с российскими регионами. По его словам, в советское время Белоруссия отвечала за Ленинград, Калининградскую, Московскую, Брянскую, Смоленскую и Псковскую области. Теперь Минск готов вернуться к более активному взаимодействию с ними.

При этом Лукашенко отдельно упомянул Москву, отметив масштаб столицы и необходимость учитывать ее особенности.

«Ну, естественно, Москва — это мегаполис огромный. Тут нам не надорваться бы, поэтому я боюсь даже говорить. Но у нас неплохие отношения с Москвой в том числе. А эти регионы — это наши регионы», — отметил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что контакты с США не влияют на партнерские отношения Минска с Россией и Китаем. По его словам, диалог с Вашингтоном ведется по вопросам, представляющим взаимный интерес, и не может идти в ущерб отношениям с ближайшими союзниками. Такая позиция, отметил министр, неоднократно озвучивалась президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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