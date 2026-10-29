Не успеете оглянуться: в России предрекли скачок цен на вторичное жилье

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 41 0

На рынке сохраняется сезонная активность, а стоимость квартир пока увеличивается умеренными темпами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Риелтор Юсова: цены на вторичку могут резко вырасти после снижения ставки

Цены на вторичное жилье могут резко вырасти в случае снижения ключевой ставки. Об этом риелтор Юлия Юсова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, ключевая ставка на уровне 14% может сохраниться примерно до марта. При этом покупатели уже адаптировались к высокой стоимости кредитов.

«У нас люди ко всему привыкают, и даже с теми ипотечными ставками, которые сейчас есть на рынке, это от 17%, у нас идет достаточно большой спрос на ипотеки и на покупку недвижимости», — сказала Юсова.

Она отметила, что сейчас продолжается сезонный спрос, а квартиры на вторичном рынке покупают достаточно активно. Цены при этом растут умеренно, поскольку ипотека остается дорогой.

«Если люди хотят, задумываются над покупкой квартир на вторичном рынке, я бы порекомендовала все-таки заниматься этим вопросом сейчас при такой ипотечной ставке, потому что если ставку опустят, то цены на вторичку взлетят моментально», — подчеркнула риелтор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покупка квартиры в новостройке может потребовать дополнительных расходов помимо суммы, указанной в договоре с застройщиком. По словам депутата Госдумы Александра Аксененко, к цене жилья могут добавиться затраты на ремонт, мебель, бытовую технику и аренду квартиры до момента получения ключей. Дополнительные расходы возможны и при переносе сроков сдачи дома, когда семье приходится одновременно платить ипотеку и снимать жилье.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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