Правила выплат родным участников СВО изменят

Законопроект, который касается близких участников спецоперации., сегодня обсуждали в Госдуме. Сейчас чтобы собрать документы для получения выплаты за погибшего на фронте дается месяц. Но этого срока часто не хватает, особенно если на деньги претендуют сразу несколько родственников. Иногда споры затягиваются на годы. Как депутаты предлагают решить проблему — узнал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Подтвердить родство с погибшим на фронте бойцом за месяц. Столько сейчас дается на сбор необходимых документов для страховой выплаты. Не все родственники успевают за такой короткий срок. А иногда возникают споры о том, кто вообще имеет право на деньги.

«Разработан проект федерального закона. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», — сказал начальник управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности ВСЦ МО РФ Владимир Дроздов.

Одна из главных задач законопроекта — установить полный круг получателей до распределения денег. Сын Татьяны Шабалиной погиб на фронте в ноябре 2024-го. Когда женщине пришла страховая выплата, оказалось, что бывший супруг тоже оформил необходимые документы и получил деньги, хотя в воспитании погибшего сына не участвовал. Пришлось обращаться в суд.

«Были проблемы с ним, конечно. Но помощи от него никакой не было. Сколько раз обращалась, он говорит: развелась, вот воспитывай сама», — сказала мать погибшего военнослужащего Татьяна Шабалина.

Доказать свою правоту в суде получилось только через два года. А есть и другие попытки обмануть систему. Некоторые родственники тщательно скрывают наличие наследников, чтобы забрать себе большую часть выплат.

«Бывают внутренние родственные ссоры, когда один знает, второй не знает. Соответственно, полгода будет достаточно для того, чтобы все узнали, что их близкий погиб, чтобы все могли собрать пакеты документов, которые будут подтверждать их право на получение», — сказала руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Омской области Наталья Чайка.

Но даже если о гибели знают все родственники, установить право на выплату удается не всегда быстро. Иногда необходимо доказать само родство, например, подтвердить отцовство с помощью ДНК-теста. Дополнительные месяцы дадут больше времени на такие проверки.

Сын Оксаны Виноградовой Роман погиб на передовой в августе 2022-го. Когда документы на выплату были почти готовы, объявилась бывшая жена. Заявила, что родила от него дочь и тоже имеет право на страховые выплаты. При этом проводить тест ДНК отказалась.

«Мы сначала так обрадовались, а потом подумали: как ребенок? Не может такого быть. Мы не видели ее беременную, брак был короткий. Ничего не понимаем, ребенок же не может за один день появиться», — сказала мать погибшего военнослужащего Оксана Виноградова.

Судебные разбирательства идут до сих пор. В некоторых случаях за внезапно возникшими претензиями на выплаты действительно могут стоять мошеннические схемы. Самая распространенная из них — «черные вдовы».

«Организаторы такой мошеннической схемы подговаривали женщин вступать в брак с лицами, которые, например, употребляют спиртные напитки, уговаривать их пойти на СВО. Там они погибали, собственно говоря. Мошенники эти деньги получали и делили между собой», — сказал юрист Дмитрий Григорьев.

Разработчики законопроекта уверены: документ снизит нагрузку на судебную систему, ведь времени закрыть юридические вопросы будет больше. Кроме того, увеличение срока подачи документов позволит отфильтровать тех, кто хочет нажиться на чужом горе.

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