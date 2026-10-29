Семилетняя девочка погибла под упавшим во время ремонта шкафом в Стерлитамаке

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Дарья Белова
Дарья Белова 31 0

Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в квартире.

Девочка погибла под упавшим шкафом в Стерлитамаке

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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В Стерлитамаке возбудили уголовное дело после гибели семилетней девочки, на которую во время ремонта упал шкаф. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, трагедия произошла в одной из городских квартир. Во время ремонтных работ на ребенка упал шкаф. Полученные травмы оказались смертельными, девочка скончалась на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна помочь установить обстоятельства гибели ребенка.

В настоящее время следователи допрашивают родителей девочки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Зеленограде нашли мать новорожденного мальчика, которого оставили возле жилого дома. Ребенку на тот момент было всего девять дней.

По данным прокуратуры Москвы, женщина 1999 года рождения родила сына 16 октября, а после выписки из роддома 24 октября оставила его на улице. В объяснениях она указала, что опасалась разрыва отношений с сожителем.

Мальчика обнаружили прохожие. Медики осмотрели ребенка, после чего его передали в специализированное учреждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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