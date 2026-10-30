«У тебя целлюлит»: жена Мамаева позавидовала женщинам, которых мужья критикуют

Похвала Павла Мамаева заставила его жену Надежду отказаться от спортзала

Жена футболиста Павла Мамаева, Надежда, не занимается спортом, поскольку супруг считает ее идеальной. Об этом она рассказала изданию Super.ru на «Жара Медиапремии — 2026».

По словам Надежды, муж не указывает ей на недостатки внешности и не мотивирует ходить в спортзал.

«Вообще не занимаюсь спортом, потому что, если бы был нормальный человек, как Тарасов (футболист Дмитрий Тарасов. — Прим. ред.), взял бы и сказал мне: „У тебя целлюлит“, а он — нет. Он мне говорит: „Ты идеальная“. Я из-за этого никуда не хожу. Он меня не стимулирует, понимаете, это расслабляет», — поделилась Мамаева.

По той же причине Мамаева не решается на подтяжку лица. Когда Надежда говорит мужу, что стареет, он отвечает, что ей не нужна операция.

При этом ранее женщина рассказывала о неудачном опыте пластических операций. По ее словам, первая ринопластика привела к проблемам с верхней губой. Позже ей пришлось сделать еще одну операцию на носу, чтобы исправить ситуацию.

Другие вмешательства во внешность, которые ей приписывают интернет-пользователи, Надежда отрицает. Среди них — блефаропластика, филлеры и круговая подтяжка лица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Анна Хилькевич опровергла слухи о возможном романе с Павлом Мамаевым.

По ее словам, между ними была особая энергетическая связь, но не романтические отношения.

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