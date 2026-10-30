«Нулевой день»: Маск отреагировал на самую масштабную хакерскую атаку на криптобиржу

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

На фоне новостей о взломе платформы рухнул курс биткоина.

Взлом криптоплатформы бинанс — реакция Илона Маска

Фото: Reuters/Dado Ruvic

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Илон Маск назвал масштабную атаку на криптобиржу термином из кибербезопасности

Крупнейшая в мире криптовалютная площадка Binance подверглась крупной атаке со стороны хакеров. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил основатель биржи Чанпэн Чжао.

«Похоже, Binance действительно взломали», — написал он.

На новость об атаке на платформу прокомментировал американский бизнесмен и глава корпорации SpaceX Илон Маск. Предприниматель решил отреагировать на пост пользователя, который написал о взломе площадки, фразой из кибербезопасности.

«Каждый день — это нулевой день», — ответил Маск.

Бизнесмен решил напомнить об «уязвимости нулевого дня» — ошибке в программном обеспечении или оборудовании, о которой не догадываются сами разработчики, но злоумышленникам она уже доступна. Название термина отражает, что у создателей будет «ноль дней» на исправление, так как дефектом уже владеют преступники.

Как отреагировал рынок криптовалюты

Новость о взломе Binance обрушила рынок. В пресс-службе площадки заявили, что на фоне произошедшего стоимость главных криптовалют резко упала вниз. Так, биткоин подешевел до 78,4 тысячи долларов, а Eithereum — до 2,2 тысячи.

Агентство CoinDesk отметило, что хакеры причинили платформе огромный ущерб. По словам авторов, речь может идти о потерях в 5,7 миллиарда долларов. Однако Чжао допустил, что сумма убытка может оказаться немного выше.

При этом в пресс-службе биржи подчеркнули, что из-за проблем с безопасностью компания заморозила активы на более чем 2,5 миллиарда долларов. Сотрудники также допустили увеличение этой суммы. Компания сейчас ведет активную работу с правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свыше ста жителей России лишились миллионов из-за крупной финансовой аферы. Люди вложили средства в криптоплатформу Yoko, которая в результате обманула своих клиентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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