Плетки, удушение и пожарные ловушки: как «Мир квестов» подвергает риску детей

Квесты с риском для здоровья детей продвигают на «Мире квестов»

Корреспонденты «Известий» посетили хоррор-квесты, представленные на агрегаторе «Мир квестов». Внимание журналистов привлекли как случаи травмирования участников, в том числе детей, так и состояние безопасности самих площадок.

В августе 2025 года в Перми во время квеста «Черный телефон» пострадали сестры 11 и 14 лет. По словам их матери, актеры били девочек плетками, хватали за волосы и шею, а младшую подняли над полом, удерживая за шею.

После игры у детей обнаружили синяки и ссадины, а у 11-летней девочки диагностировали растяжение связок шейного отдела позвоночника.

Еще один инцидент произошел 14 февраля в Волгограде на квесте «Судная ночь». По словам 18-летней участницы, в темном помещении игрокам велели бежать. Девушка поскользнулась на плиточном полу и упала лицом на торчащий гвоздь.

Ей потребовалась медицинская помощь, после травмы остался шрам. Организаторы утверждали, что участники нарушили правила безопасности, и предложили возместить расходы на лечение. После публикаций в СМИ Следственный комитет начал процессуальную проверку.

Оба квеста были представлены на «Мире квестов» и сейчас числятся закрытыми. При этом на странице пермского «Черного телефона» сохранились жалобы посетителей на применение физического насилия во время игры.

Отдельные вопросы возникли к пожарной безопасности площадок.

Один из московских квестов — «Чужой» в промышленном ангаре на Иртышском проезде — корреспонденты посетили вместе с пожарным экспертом Аркадием Субботиным. По его словам, пути эвакуации там отделаны горючими материалами, перегородки сделаны из дерева и фанеры, а пожарной сигнализации нет.

«При реальном пожаре у людей шансов спастись, прямо скажем, немного», — отметил эксперт.

Субботин также указал на отсутствие вентиляции и системы дымоудаления, наличие высоковольтного оборудования и заявил, что персонал не обучен действиям в случае пожара.

«Здесь бывают дети, персонал не обучен действиям в случае пожара. В принципе, это готовая ловушка, осталось просто произойти роковой случайности — и люди погибнут», — подчеркнул он.

Организатором квеста «Чужой» указан ИП Андрей Спелов, компания Quest Stars. На «Мире квестов» у него представлены 148 подобных мероприятий и более 58,6 тысячи проведенных игр.

На другой площадке к журналистам вышла владелица компании Immerscape Тамара Манцурова. Она пояснила, что за противопожарную безопасность помещения отвечает подрядчик, которому она пообещала передать все замечания.

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