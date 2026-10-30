Говяжью тушенку с ДНК свиньи и кетопрофеном делали для военных под Смоленском

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 31 0

Материалы проверки направили в прокуратуру.

В говяжьей тушенке для военных нашли ДНК свиньи и кетопрофен

Фото: Россельхознадзор

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В тушеной говядине предприятия под Смоленском, поставлявшего консервы для военных частей, обнаружили ДНК свиньи и кетопрофен. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«По результатам лабораторных испытаний в образце тушеной говядины производства ООО „МК Гагаринский“ выявлено содержание кетопрофена. Кроме того, в образце обнаружено содержание ДНК свиньи, что не соответствует информации о составе на маркировке и является фальсификацией продукции», — уточнили в ведомстве.

Внеплановую проверку предприятия в Гагаринском муниципальном округе провели 6 октября. Поводом стала жалоба на качество консервов, поступавших в воинские части. Специалисты выявили нарушения требований безопасности пищевой продукции.

Как установили проверяющие, предприятие не исследовало поступающее сырье на наличие вредных веществ и микробиологических показателей. Кроме того, сроки хранения консервов не соответствовали установленным требованиям, а маркировка мясного сырья содержала неполную информацию.

На производстве также не работали приборы для измерения температуры и влажности. В помещении для хранения консервов отсутствовали необходимые измерительные средства, а учет температурных режимов не велся. Не были обеспечены и надлежащие условия для сбора и хранения пищевых отходов.

Материалы проверки Россельхознадзор направил в прокуратуру для рассмотрения вопроса о привлечении предприятия к ответственности.

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