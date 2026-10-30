Главный страх Трампа: мальчик в советской фуражке и форме танкиста попал на видео в Белом доме

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 62 0

Меланья Трамп не скрыла удивления и потрогала наряд ребенка.

Фото, видео: Reuters/Eric Lee; x.com/ARTEM_KLYUSHIN; 5-tv.ru

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В Белый дом на Хэллоуин пришел мальчик в советской фуражке и форме танкиста

На праздновании Хэллоуина в Белом доме один из приглашенных детей появился в военной форме танкиста с советской фуражкой и шевроном танковых войск на плече. Мальчик приблизился к президенту США Дональду Трампу и первой леди Меланье, чтобы получить свои сладости, и сразу обратил на себя всеобщее внимание.

Мероприятие прошло вечером 29 октября и транслировалось на канале Белого дома в YouTube. На него пригласили семьи военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, приемные семьи, а также детей официальных лиц администрации, включая министра обороны Пита Хегсета и заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера. Ребята по очереди подходили к президентской чете и получали из их рук шоколад.

Мальчик в фуражке появился не один: рядом с ним шла девочка в традиционном народном костюме, похожем по стилю на русский, — белая блузка, напоминающий по форме кокошник головной убор с лентами и темный сарафан с цветочным узором.

Видеофрагмент, распространившийся в сети, наглядно демонстрирует реакцию Мелании Трамп. Она удивилась костюму мальчика и потрогала его фуражку. Президент как будто и не заметил ребенка, вместо этого сказав пару слов девочке в сарафане и вручив ей шоколадку. Личности детей и их родителей остались неизвестными, как и мотивы — почему они решили попугать Белый дом образом советского военного?

Ну а пока администрация США разгадывает, что за сигнал послала пара деток в неожиданных костюмах, вы можете по-своему погрузиться в атмосферу Хэллоуина. Ранее 5-tv.ru публиковал список самых страшных фильмов — для любителей пощекотать нервы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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