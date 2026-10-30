Сэкономила на укладке? МАRGО показала шокирующий образ на фото

Певица МАRGО побрилась налысо и показала новый образ

Исполнительница MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова. — Прим. ред.) решилась на радикальное преображение и обрила голову. Об этом певица рассказала в соцсети, опубликовав фото.

На кадрах она в черной кожаной куртке с длинными черными матовыми ногтями. Акцентами нового образа стали ярко-синие ресницы и темно-красная помада, а от волос остался лишь светлый ежик.

Почему певица отказалась от волос, пока неясно — сама артистка причины столь заметной перемены не объяснила.

Смена внешности произошла на фоне разговоров о ее сотрудничестве с народным артистом России Филиппом Киркоровым — ранее он опроверг слухи о намерении прекратить работу с MARGO. Киркоров подчеркнул, что по-прежнему занимается продвижением ее творчества.

Фото: Instagram*/mmmargaaret

Ранее 5-tv.ru сообщал, что резидент Comedy Club, комик и шоумен Гарик Мартиросян сменил образ, полностью избавившись от волос. Образ с полностью сбритыми волосами для шоумена не является дебютным: еще в 2020 году он показывался публике с гладким черепом. Тогда это вызвало волну домыслов о самочувствии артиста.

Сам Мартиросян тогда ограничился шуткой о том, что летом так комфортнее, а позднее признался, что стремился походить на Брюса Уиллиса.

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