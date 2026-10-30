Эволюция неокортекса: ученые выяснили, почему мозг человека больше обезьяньего

Nature Communications: человеческий мозг больше обезьяньего из-за особой работы генов

Часть ответа на вопрос о размере человеческого мозга может заключаться в регуляции одних и тех же генов. К такому выводу пришли ученые из Дрезденского технического университета, результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Команда исследователей сопоставила, как на ранних стадиях развиваются органоиды мозга трех видов — человека, шимпанзе и гориллы. В человеческих клетках обнаружилось без малого 600 участков ДНК, которые проявляли большую активность, чем у двух других приматов. Многие из них отвечают за форму клеток-предшественников нейронов.

В фокусе внимания оказался неокортекс — зона коры, задействованная в абстрактном мышлении, способности к долгосрочному планированию и речи. У человека она существенно крупнее, чем у остальных человекообразных обезьян. При этом известные науке гены, характерные только для человека, объясняют это увеличение лишь отчасти.

Изучать развивающуюся мозговую ткань обезьян напрямую не позволяют этические нормы. Поэтому исследователи обратились к органоидам — небольшим объемным структурам, которые выращивают из стволовых клеток. Такие модели воспроизводят отдельные черты развития неокортекса, что и дало возможность сравнить ранние этапы формирования ткани у трех видов.

Белковая часть генома человека на 98–99% совпадает с аналогичными последовательностями у шимпанзе и гориллы. Но одинаковый набор генов еще не означает одинаковую активность. Ею управляют короткие фрагменты ДНК — своего рода переключатели, усиливающие или ослабляющие работу генов.

В нейральных стволовых клетках человеческих органоидов почти 600 таких переключателей работали интенсивнее, чем у двух других видов. Многие из них регулировали гены, влияющие на форму клеток, в том числе на появление длинных ветвящихся отростков.

Когда исследователи отключили два таких гена в человеческих органоидах, стволовые клетки утратили часть разветвлений. Отключение одного из них вдобавок сократило число образующихся нейронов.

Полученные данные перекликаются с более ранними работами: клетки-предшественники с большим числом отростков способны улавливать больше сигналов из окружения, активнее делиться и давать больше нейронов. Авторы предполагают, что именно различия в регуляции общих генов могли подтолкнуть человеческий мозг к росту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выявили общую для людей и обезьян закономерность: чем выше положение в группе, тем сильнее готовность рисковать. Общий предок человека и шимпанзе мог передать обоим видам особое качество — стремление к демонстрации своего статуса.

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