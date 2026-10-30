Любовь ослепила? Омич потерял более 300 тысяч из-за приглашения на свидание

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 29 0

Когда мужчина заподозрил обман, было уже поздно.

Как мошенники обманывают россиян через покупку билетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Омич перевел мошенникам более 300 тысяч из-за приглашения на свидание

В Омске 28-летний мужчина перевел мошенникам 323 500 рублей, пытаясь купить билет на спектакль и вернуть деньги. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления МВД России по Омской области.

Омич познакомился с девушкой в социальной сети. После недолгой переписки она предложила сходить на спектакль «Дядя Ваня» и отправила ссылку для покупки билетов.

Мужчина перешел по ней и заплатил пять тысяч рублей, но билет так и не получил. Тогда он написал в службу поддержки. Там заявили о сбое и попросили повторить платеж.

После второго перевода ему сообщили о новой ошибке. Для ее исправления потребовали еще десять тысяч рублей. Затем суммы росли: мужчина переводил 20, 40 и 80 тысяч рублей.

Когда за возврат денег у него попросили еще 160 тысяч, он понял, что стал жертвой мошенников. Позже выяснилось, что театра, куда его приглашала девушка, не существует.

Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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