За границей хвалят, дома травят? Сын Плющенко рассказал о критике

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 804 0

Негативные комментарии его почти не беспокоят.

Как Александр Плющенко относится к хейту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Александр Плющенко не воспринимает всерьез критику в соцсетях

Юный фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сказал, что после смены спортивного гражданства многие люди его поддержали. Этим 13-летний подросток поделился с журналистами на церемонии «Жара Медиапремия — 2026», где присутствовал вместе с матерью.

«Уважают. Международная арена — это другое, все вообще другое. Ко мне очень много подошло ребят, которых я почти не знаю. Сказали, что я большой молодец», — отметил Плющенко-младший.

По словам Александра, к нему хорошо относятся, а негатива в свой адрес из-за смены спортивного гражданства и перехода в сборную Азербайджана он практически не чувствует. При этом молодой спортсмен не стал скрывать, что хейт в его жизни все же присутствует, однако он, как подчеркнул Плющенко-младший, не значительный.

«Буллинг у нас пока здесь только в стране в Инстаграме* и Тиктоке от бабушек», — сказал Александр на видео, которое опубликовало издание Super.ru.

Этим летом сын Плющенко и Рудковской получил право выступать за Азербайджан. Из-за смены спортивного гражданства подросток столкнулся с волной критики в социальных сетях. Знаменитые родители не раз говорили о том, что это решение далось им нелегко, однако это необходимо было сделать, поскольку только так их ребенок сможет участвовать в международных соревнованиях и повысить свой уровень.

Ранее ради сына Плющенко и Рудковская купили виллу с бассейном в Баку. Супруги приобрели недвижимость в элитном комплексе Sea Breeze.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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