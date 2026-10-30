Гуманитарная миссия в Алешках проходит без нарушений режима тишины

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Прекращение огня необходимо для доставки мирным жителям продовольствия и медикаментов, а также их безопасной эвакуации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Лантратова: режим тишины в Алешках не нарушался во время гуманитарной операции

Украинская сторона не нарушила режим тишины во время подготовки и проведения гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Для эвакуации жителей сформировали колонну из 25 автобусов общей вместимостью не менее 750 человек. Также подготовили около 30 мест для лежачих пациентов и девять машин скорой помощи. В операции задействованы более 50 медицинских работников, включая врачей и фельдшеров.

В каждом автобусе предусмотрены вода, сухие пайки и термосы с горячей едой. Отдельный транспорт подготовили для жителей, которые захотят вывезти из города домашних животных. Для этого предусмотрены клетки.

Еще один автобус выделили для перевозки личных вещей и багажа, чтобы обеспечить пассажирам комфортные условия и снизить риск возможных провокаций.

«Я благодарна моему коллеге за то, что все это время были соблюдены все условия, соблюдался режим тишины, все подготовлено действительно на высшем уровне», — сказала Лантратова.

Омбудсмен также сообщила о погибших во время подготовки операции. По ее словам, при разминировании погиб сапер, еще один человек также погиб. Лантратова выразила соболезнования родным и близким погибших.

«Это наша важная миссия — передать людям гуманитарную помощь, которая им нужна, и обеспечить их безопасность», — подчеркнула Лантратова.

С 27 октября в Алешках действует режим тишины. Он введен на фоне сложной ситуации в городе и продлится до 22:59 1 ноября. Прекращение огня необходимо для доставки мирным жителям продовольствия и медикаментов, а также их безопасной эвакуации. Дороги, по которым будут двигаться гуманитарный транспорт и машины с людьми, предварительно разминировали.

За работой с населением и соблюдением условий гуманитарного перемирия наблюдают представители независимой американской медиаорганизации. Они сопровождают как российские, так и украинские группы, задействованные в операции.

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