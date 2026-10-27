Лантратова сообщила о полном соблюдении режима тишины в Алешках до 1 ноября

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 22 0

Гуманитарная операция продолжается в условиях соблюдения достигнутых договоренностей.

Лантратова заявила о соблюдении режима тишины в Алешках

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Договоренности о соблюдении режима тишины в Алешках выполняются полностью. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее словам, дальнейшее соблюдение прекращения огня имеет особое значение для оказания гуманитарной помощи населению. Режим тишины в Херсонской области на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии в Алешках, будет действовать до 22:59 (по московскому времени) 1 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в Алешках Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Режим тишины на херсонском направлении начал действовать в четыре часа утра по московскому времени 27 октября. Договоренности стали результатом международных контактов. Владимир Путин обсуждал гуманитарную ситуацию с Папой Римским Львом XIV и президентом США Дональдом Трампом. По данным Белого дома, в организации локального перемирия также участвовала первая леди США Мелания Трамп.

До начала специальной военной операции в Алешках проживали около 26 тысяч человек. Сейчас, по данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, в городе остаются примерно 1,3 тысячи жителей, преимущественно пожилых и маломобильных. Доставку продуктов и медикаментов затрудняют атаки беспилотников и заминированные дороги.

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