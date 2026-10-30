VK запускает «Месяц осведомленности о кибербуллинге»

VK с 1 по 30 ноября проведет «Месяц осведомленности о кибербуллинге». В рамках проекта пользователям расскажут, как распознать травлю в интернете, защитить себя и близких и получить помощь.

Согласно исследованию VK и аналитического агентства Ex Libris, примерно каждый шестой оскорбительный комментарий в сети перерастает в кибербуллинг. При этом в 67% случаев атака не связана с темой публикации, а направлена непосредственно на автора.

Чаще всего с травлей сталкиваются авторы развлекательного контента — на них приходится 53% случаев, лайфстайл-блогов — 35%, а также публикаций о digital и маркетинге — 28%. В лайфстайл-блогах 94% оскорбительных сообщений не относятся к теме публикации. Если негатив переходит от обсуждения контента к личности автора, в 99% случаев сообщения содержат личные нападки.

В этом году организаторы хотят обратить особое внимание на свидетелей кибербуллинга и помочь им безопасно поддерживать жертву травли. На сайте проекта будут доступны интерактивный квиз, памятка для свидетелей и анонимный чат психологической поддержки.

VK и проект «1221» также запустят чат для людей от 12 до 21 года. Ежедневно с 18:00 до 22:00 по московскому времени пользователи смогут получить консультацию психолога.

Кроме того, во «ВКонтакте» появится тренд #неткибербуллингу с участием звезд и блогеров, а VK Видео 11 ноября представит фильм о последствиях травли в интернете. Авторы Дзена подготовят материалы о том, как распознать кибербуллинг и поддержать человека, столкнувшегося с агрессией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.