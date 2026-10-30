Расписался в безграмотности? Мизулина высмеяла подпись школьника в паспорте

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Четырнадцатилетний подросток выбрал для первого документа цифры из популярного интернет-мема.

Школьник поставил 67 вместо подписи в паспорте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Школьник поставил «67» вместо подписи в паспорте

Четырнадцатилетний российский школьник выбрал необычную подпись для своего первого паспорта — вместо имени или символа он поставил цифры «67». На ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фотографию документа Мизулина обнаружила в одной из социальных сетей. Ее опубликовал брат школьника, который хотел узнать, какую подпись выберет юноша.

Цифры «67» стали популярным мемом в молодежной интернет-культуре. Выражение «сикс севен» переводится с английского как «шесть семь» и не имеет четкого значения. В зависимости от контекста оно может использоваться для обозначения неопределенности, случайности или просто как элемент молодежного сленга.

Необычная подпись напомнила Мизулиной традицию, существовавшую на Руси, когда люди, не умевшие писать, вместо подписи ставили крестик.

«Когда-то давно на Руси люди не умели писать и читать, поэтому ставили „крестик“ вместо подписи. Ничего нового», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выражение «сикс севен» вошло в число претендентов на звание «Слово года — 2026». По данным Rambler& Co, 18% участников опроса выбрали слово «нейрослоп», 16% — «нишевый», а «ред-флаг» и «сикс севен» получили по 14% голосов. При этом почти четверть респондентов признались, что без дополнительного поиска не понимают значения ни одного из предложенных слов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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