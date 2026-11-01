Как в кино: режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу

|
Василиса Власова
Василиса Власова 26 0

Манна отвезли в больницу в Лос-Анджелесе.

Режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу

Фото: www.globallookpress.com/FS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Майкл Манн пытался убрать пистолет в кобуру — и выстрелил себе в ногу

Американский кинорежиссер, двукратный лауреат «Эмми» Майкл Манн, случайно выстрелил себе в ногу из собственного оружия. Информацию предоставил портал TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Режиссер „Схватки“ пытался вложить в кобуру свое оружие, когда оно выстрелило», — указал источник портала.

Случай произошел вечером в субботу, 31 октября, на городском стрельбище. Туда приехали местные стражи порядка. Спустя некоторое время Манна отвезли в больницу в Лос-Анджелесе: он получил ранение в ногу.

Майкл Манн — американский режиссер, сценарист и продюсер, прославившийся криминальными драмами и триллерами. Широкую известность ему принесла экранизация романа Фенимора Купера «Последний из могикан» 1992-го года.

Манн — двукратный лауреат «Эмми»: за сценарий фильма «Иерихонская миля» и как исполнительный продюсер сериала «Нарковойны». Кроме того, он номинировался на «Оскар» за «Свой человек» (как продюсер, режиссер и сценарист) и за «Авиатор» (как продюсер).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новосибирской области мужчина во время занятия охотой случайно выстрелил в своего товарища, когда целился в лису. Мужчина сделал три выстрела. Его друга увезли в больницу с серьезными ранениями в нижней части тела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Красота Луны, сила Юпитера и сияние метеоров: что звезды приготовили в но...

Последние новости

22:00
Холера и сальмонеллез на пороге: Киев может столкнуться со вспышками инфекций
21:46
Овчарня вместо приюта: трое украинцев пережили неделю в горах Румынии
21:30
Захарова увидела в протестах в Польше признаки «майданного» сценария
21:17
Как в кино: режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу
21:08
Вскрыли бомбоубежище для замеров — нашли останки трех человек
21:02
«Потрясающая возможность»: солист Burito вступился за искусственный интеллект

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Анастасия нестабильна»: директор Волочковой объявил о разрыве с балериной
Зима в Сибири побьет вековой рекорд: чего ждать
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео