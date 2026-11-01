Удар ниже пояса: охотник вместо лисы подстрелил товарища

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 21 0

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями, у него развился геморрагический шок.

Охотник подстрелил товарища вместо лисы под Новосибирском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

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Охотник подстрелил товарища вместо лисы под Новосибирском

Охотник случайно подстрелил своего товарища, пытаясь попасть в лису в Новосибирской области. В результате 66-летний мужчина получил огнестрельные ранения обоих бедер и мошонки. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Инцидент произошел в лесном массиве неподалеку от села Осинцево Чановского района. Двое мужчин находились на охоте, когда из чащи неожиданно выбежала лисица.

Заметив животное, 38-летний охотник навел на него карабин и трижды выстрелил. Однако одна из выпущенных пуль попала не в зверя, а в его пожилого товарища.

В результате мужчина получил серьезные повреждения нижней части тела. Его доставили в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями обоих бедер и мошонки.

Состояние пострадавшего осложнилось развитием геморрагического шока, возникающего при значительной кровопотере.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полиция организовала проверку, в ходе которой предстоит установить обстоятельства стрельбы.

В частности, необходимо выяснить, каким образом мужчина оказался на линии огня и соблюдал ли стрелявший правила безопасности при обращении с оружием. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельном происшествии на охоте в Пермском крае. Тогда охотник принял находившегося за деревьями грибника за лося и выстрелил. Мужчина получил смертельное ранение, после чего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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