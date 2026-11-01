Китай замахнулся на Луну: двух человек высадят к 2030 году

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Василиса Власова
Василиса Власова 33 0

Уже прошло несколько больших испытаний.

Китай планирует высадиться на Луне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Китай планирует высадить двух человек на поверхность Луны

Китай планирует высадить двух человек на поверхность Луны для проведения научных исследований. Об этом сообщают местные СМИ.

Для этого запустят две ракеты одну за другой, а затем два члена экипажа пилотируемой лунной миссии ступят на Луну. Китай рассчитывает завершить свою миссию к 2030 году.

Эксперты назвали план прагматичным. Они ждут, что лунная миссия усилит космическое соперничество между Китаем и Америкой.

О планах высадиться на Луне к 2030 году Китай впервые объявил в 2023-м. За это время были разработаны и проверены ракета «Чанчжэн-10», космический корабль с экипажем, посадочный модуль, скафандр для Луны и пилотируемый луноход.

Уже прошло несколько больших испытаний. Среди них — аварийный сход корабля «Мэнчжоу» с орбиты на нулевой высоте, полная проверка посадки и взлета лунного модуля, проверка запуска ракеты «Чанчжэн» с помощью троса, демонстрация полета на малой высоте, а также аварийный сход «Мэнчжоу» с орбиты при максимальном динамическом давлении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Луна становится меньше. Специалисты из США выяснили, насколько уменьшился радиус спутника Земли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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