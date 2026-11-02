Парковочный конфликт закончился похищением и убийством супругов

Конфликт из-за парковки привел к жестокому убийству супругов в Ростове-на-Дону

Жестокая расправа над супружеской парой в Ростовской области, предварительно, стала следствием затяжного конфликта с соседом из-за парковочного места — очевидцы трагедии рассказали корреспонденту 5-tv.ru Борису Карягину подробности произошедшего.

По словам консьержки дома, незадолго до трагедии жена 26-летнего подозреваемого жаловалась ей на порезанные шины автомобиля, а также на угрозы в свой адрес и в адрес ребенка. Женщина утверждала, что это дело рук соседа Андрея.

По ее словам, злоумышленник заподозрил Андрея после того, как его супруга разглядела именно его на камерах видеонаблюдения. Женщина якобы пообещала найти обидчика, заявив, что тот «не знает, с кем связался».

При этом другой сосед погибшего признает: мужчина действительно мог сказать что-то обидное другим людям из-за парковки.

Очевидица трагедии Анна в свою очередь рассказала, что услышала на парковке крики о помощи. Подойдя ближе, она увидела драку и поняла, что удары наносятся не с целью «наказать», а именно убить.

«Люди, которые стояли рядом с нападавшим, пытались его оттащить. Я кричала, но человек не слышал ничего, не реагировал. Пока я вызывала 112, человек уже выехал с парковки, как позже выяснилось, с двумя людьми — супругами — и уехал в неизвестном направлении», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия разыгралась 30 октября: в ходе ссоры с семейной парой 26-летний фигурант силой усадил мужчину и женщину в машину и увез их в неизвестном направлении. После этого он несколько раз ударил обоих ножом — жертвы скончались на месте. Тела супругов со следами расчленения были обнаружены только 1 ноября в Аксайском районе.

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