Турецкие фанаты поют «Калинку»: как футболист Батраков покорил Стамбул
Футболист установил рекорд среди россиян по скорости достижения четырех голов в Лиге чемпионов.
Фото, видео: Reuters/Kemal Aslan; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Батраков заставил тысячи турецких болельщиков петь «Калинку-малинку»
Российский 21-летний футболист Алексей Батраков этим вечером заставил тысячи турецких болельщиков петь «Калинку-малинку».
Именно так фанаты «Галатасарая» теперь празднуют голы российского полузащитника. Этим вечером Алексей Батраков, выступающий за турецкую команду, оформил дубль в первые 15 минут матча со «Штутгартом».
Он не просто помог команде, но и установил рекорд среди наших футболистов по скорости достижения отметки в четыре забитых мяча в Лиге чемпионов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
78%
Нашли ошибку?