Турецкие фанаты поют «Калинку»: как футболист Батраков покорил Стамбул

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Футболист установил рекорд среди россиян по скорости достижения четырех голов в Лиге чемпионов.

Фото, видео: Reuters/Kemal Aslan; 5-tv.ru

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Батраков заставил тысячи турецких болельщиков петь «Калинку-малинку»

Российский 21-летний футболист Алексей Батраков этим вечером заставил тысячи турецких болельщиков петь «Калинку-малинку».

Именно так фанаты «Галатасарая» теперь празднуют голы российского полузащитника. Этим вечером Алексей Батраков, выступающий за турецкую команду, оформил дубль в первые 15 минут матча со «Штутгартом».

Он не просто помог команде, но и установил рекорд среди наших футболистов по скорости достижения отметки в четыре забитых мяча в Лиге чемпионов.

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