«Юра сделал свой выбор»: Хабенский объяснил уход Борисова из «Гамлета»

Хабенский объяснил уход Борисова из «Гамлета» невозможностью совместить проекты

Художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский высказался об уходе Юры Борисова из спектакля «Гамлет». По собственным словам, он благодарен актеру за участие в громком проекте в частности и за ответственное отношение к профессии в целом. Хабенский отметил, что и раньше сотрудничал с Борисовым и видел, как тот готовится к ролям.

«Другое дело, что жизнь немножко диктует свои профессиональные траектории и векторы, и нужно делать выбор, чтобы идти дальше своей дорогой. Никаких претензий нет. Просто не все возможно совместить», — сказал Хабенский в ходе пресс-завтрака.

Постановка Андрея Гончарова стала одной из самых обсуждаемых театральных премьер сезона. Спектакль вышел в мае и вызвал полярные оценки: одни увидели в нем смелое переосмысление шекспировской трагедии, другие подвергли режиссерские решения жесткой критике. С резкими отзывами выступили Олег Меньшиков, назвавший постановку «театральной катастрофой», и Михаил Боярский. При этом в театре замысел описывали как историю о семье и родительско-детских отношениях, а не о королевских страстях.

«Давайте я вам скажу свое ощущение и ощущение многих моих коллег, которым я доверяю в нашем цеху. Это очень интересное, яркое и точное авторское высказывание режиссера Андрея Гончарова на основе материала „Гамлет“. Это мощный авторский спектакль», — так о постановке по-прежнему говорит худрук МХТ.

С 25 ноября роль принца Датского будет играть молодой актер Оливер Мара, выпускник мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе. Последние показы с участием Борисова состоятся 22 октября и 5 ноября.

«Я думаю, что, конечно же, спектакль будет немножко другой, но общее высказывание и общая тональность спектакля „Гамлет“, ну, она просто не может измениться. Она просто не может измениться!» — заключил Константин Хабенский.

Тем временем сам Борисов продолжает международную карьеру. После роли в «Аноре» Шона Бейкера он стал первым россиянином, номинированным на «Оскар» в актерской категории за долгие годы. Сейчас его выдвигают на премию Американской киноакадемии во второй раз — за роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный». Партнером по площадке стал Эндрю Гарфилд, а студия Neon уже запустила оскаровскую кампанию.

Скромный артист не проявляет амбициозности и не спешит праздновать потенциальную номинацию: Для меня нет причин думать о чем-то подобном». Впрочем, за него совершенно противоположное уже решили кинокритики и поклонники. Помимо прочего, Борисов занят в съемках драмы «Арена» — режиссерского дебюта Сальмы Хайек, а также в проекте A24 «Деннис».

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