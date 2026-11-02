Болезни за закрытой дверью: чем опасна жизнь в одиночестве до 65 лет

IJЕ: жизнь в одиночестве связали с повышенным риском смерти у людей до 65 лет

Проживание в одиночестве связано с повышенным риском смерти от различных заболеваний, причем наиболее выраженная зависимость наблюдается среди людей в возрасте от 18 до 64 лет. К такому выводу пришли исследователи Американского онкологического общества. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Ученые выяснили, что у взрослых моложе 65 лет, живущих одних, общий риск смерти оказался на 22% выше по сравнению с теми, кто проживает с кем-либо. Среди участников старшего возраста разница составила лишь 6%.

Какие заболевания чаще приводят к смерти одиноких людей

Наиболее заметная связь между проживанием в одиночестве и повышенной смертностью среди людей от 18 до 64 лет была выявлена для нескольких причин.

Так, риск смерти от самоубийства оказался выше на 58%, от сердечных заболеваний — на 41%, от диабета — на 34%. Для рака толстой кишки показатель составил 27%, столько же — для травм.

Кроме того, проживание в одиночестве было связано с увеличением риска смерти от инсульта и других цереброваскулярных заболеваний на 23%, а от несчастных случаев — на 17%.

Среди людей старше 65 лет исследователи также обнаружили повышенные показатели смертности. Наиболее выраженная связь наблюдалась для самоубийств: риск оказался выше на 103%.

Вероятность смерти от высокого кровяного давления была выше на 28%, от травм — на 16%, а от заболеваний сердца — на 11%.

Почему жизнь в одиночестве может влиять на здоровье

Авторы исследования подчеркивают, что проживание без других людей само по себе не обязательно приводит к ухудшению здоровья. Значительную роль могут играть привычки, хронические заболевания и доступность медицинской помощи.

По словам ведущего исследователя Хюнджон Ли, повышенная смертность среди живущих в одиночестве прежде всего наблюдается у людей, уже имеющих проблемы со здоровьем или дополнительные факторы риска.

«Жизнь в одиночестве не обязательно вредна или является неоптимальным вариантом», — пояснила специалист.

Ученые установили, что различия в образе жизни, состоянии здоровья и доступе к медицинским услугам объясняют около 57% разницы в общей смертности среди людей от 18 до 64 лет. Для участников старше 65 лет этот показатель достиг 85%.

В частности, исследователи обнаружили, что некоторые группы одиноко проживающих людей чаще курят и злоупотребляют алкоголем.

Также проживание в одиночестве связывали с употреблением большего количества соленой и менее полезной пищи, редкими посещениями врачей и недостаточным вниманием к профилактическим обследованиям.

Как можно снизить риски для здоровья

Авторы исследования считают, что улучшение питания, отказ от вредных привычек и своевременное обращение за медицинской помощью способны помочь людям, живущим отдельно от семьи или других близких.

Особое внимание специалисты предлагают уделять контролю хронических заболеваний, профилактике травм и доступности обследований для выявления проблем с психическим здоровьем.

Хюнджон Ли подчеркнула, что определение факторов риска позволит понять, каким группам населения необходима дополнительная поддержка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.