ФСБ предотвратила серию терактов с заминированными очками для управления дронами
Партию заминированных FPV-очков для управления дронами пытались анонимно отправить через волонтерские организации, ведется розыск отправителей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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ФСБ предотвратила серию терактов с заминированными очками для управления дронами. Партию заминированных FPV-очков для управления дронами пытались анонимно отправить через волонтерские организации, ведется розыск отправителей.
ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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