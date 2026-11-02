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ФСБ задержала подростка по наводке США о подготовке теракта в Царицыно

ФСБ предотвратила серию терактов с заминированными очками для управления дронами. Партию заминированных FPV-очков для управления дронами пытались анонимно отправить через волонтерские организации, ведется розыск отправителей. ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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