ФСБ задержала пособников СБУ, готовивших теракт в Московском регионе

Для этого противник передал подозреваемым беспилотники и взрывные устройства.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали двух пособников Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт на объектах Московского региона. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья 1991 года рождения и 1998 года рождения, являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», — уточнили в ведомстве.
Там также уточнили, что подозреваемые забрали из схоронив в Смоленской и Калужской области дроны, комплектующие к ним и самодельные взрывные устройства.
Все это фигуранты должны были подготовить к запуску в Московской области и активировать перед взлетом. Дальнейшее управление беспилотниками осуществлялось бы дистанционно с территории Украины.
Предполагалось, что целями атаки станут объекты электроэнергетики и один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Задержание подозреваемых произошло, когда они находились на стадии подготовки к теракту.
Известно, что один из фигурантов был завербован сотрудниками СБУ. Они обещали ему за выполнение данного задания выплатить денежное вознаграждение. Позднее он привлек к преступной деятельности и своего друга.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Оба подозреваемых отправлены под стражу. Следственные действия по данному делу продолжаются. Сотрудникам правоохранительных органов необходимо выяснить все обстоятельства случившегося и вычислить возможные связи подозреваемых.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ России задержала в Крыму агента СБУ. Подозреваемый собирал сведения о расположении подразделений Черноморского флота и передавал их противнику.
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