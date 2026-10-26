ФСБ задержала пособников СБУ, готовивших теракт в Московском регионе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Для этого противник передал подозреваемым беспилотники и взрывные устройства.

Остановлена подготовка к теракту в Московском регионе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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Сотрудники ФСБ задержали двух пособников Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт на объектах Московского региона. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья 1991 года рождения и 1998 года рождения, являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», — уточнили в ведомстве.

Там также уточнили, что подозреваемые забрали из схоронив в Смоленской и Калужской области дроны, комплектующие к ним и самодельные взрывные устройства.

Все это фигуранты должны были подготовить к запуску в Московской области и активировать перед взлетом. Дальнейшее управление беспилотниками осуществлялось бы дистанционно с территории Украины.

Предполагалось, что целями атаки станут объекты электроэнергетики и один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Задержание подозреваемых произошло, когда они находились на стадии подготовки к теракту.

Известно, что один из фигурантов был завербован сотрудниками СБУ. Они обещали ему за выполнение данного задания выплатить денежное вознаграждение. Позднее он привлек к преступной деятельности и своего друга.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Оба подозреваемых отправлены под стражу. Следственные действия по данному делу продолжаются. Сотрудникам правоохранительных органов необходимо выяснить все обстоятельства случившегося и вычислить возможные связи подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ России задержала в Крыму агента СБУ. Подозреваемый собирал сведения о расположении подразделений Черноморского флота и передавал их противнику.

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