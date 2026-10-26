ФСБ задержала пособников СБУ, готовивших теракт в Московском регионе

Сотрудники ФСБ задержали двух пособников Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт на объектах Московского региона. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья 1991 года рождения и 1998 года рождения, являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», — уточнили в ведомстве.

Там также уточнили, что подозреваемые забрали из схоронив в Смоленской и Калужской области дроны, комплектующие к ним и самодельные взрывные устройства.

Все это фигуранты должны были подготовить к запуску в Московской области и активировать перед взлетом. Дальнейшее управление беспилотниками осуществлялось бы дистанционно с территории Украины.

Предполагалось, что целями атаки станут объекты электроэнергетики и один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Задержание подозреваемых произошло, когда они находились на стадии подготовки к теракту.

Известно, что один из фигурантов был завербован сотрудниками СБУ. Они обещали ему за выполнение данного задания выплатить денежное вознаграждение. Позднее он привлек к преступной деятельности и своего друга.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Оба подозреваемых отправлены под стражу. Следственные действия по данному делу продолжаются. Сотрудникам правоохранительных органов необходимо выяснить все обстоятельства случившегося и вычислить возможные связи подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ России задержала в Крыму агента СБУ. Подозреваемый собирал сведения о расположении подразделений Черноморского флота и передавал их противнику.

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