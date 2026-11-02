Сотрудник автосалона украл девять машин клиентов на 14 миллионов рублей: история аферы в Барнауле

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 33 0

В отношении подозреваемого завели сразу несколько уголовных дел.

Сотрудник автосалона украл девять машин на 14 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Барнауле задержали сотрудника автосалона по подозрению в продаже девяти машин

В Барнауле задержали 24-летнего сотрудника автосалона, которого подозревают в присвоении и продаже автомобилей клиентов. По предварительным данным, за время работы мошеннической схемы из дилерского центра исчезли девять иномарок общей стоимостью около 14 миллионов рублей, сообщает 5-tv.ru.

Предполагаемые преступления совершались с января 2025 года по октябрь 2026-го. Среди пропавших транспортных средств оказались Lexus, Toyota, Ford и Volkswagen. Наибольшую сумму злоумышленнику, предположительно, удалось получить за Lexus GX460 — его стоимость оценили в 4,5 миллиона рублей.

После задержания правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого. Там обнаружили денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны и банковские карты. Все найденное изъяли для дальнейшего расследования.

В отношении мужчины возбудили девять уголовных дел о мошенничестве. Их планируют объединить с ранее начатым расследованием по аналогичным эпизодам. Фигуранта отправили под стражу.

Другой случай, связанный с сомнительной продажей дорогостоящего автомобиля, произошел в октябре. Москвичка лишилась Porsche Cayenne, который приобрела за 9,78 миллиона рублей.

Спустя два года после покупки машину остановили сотрудники ДПС на Тверской улице. Выяснилось, что иномарка находится в розыске Интерпола, после чего автомобиль изъяли.

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