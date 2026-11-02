Конгресс «Национальное здравоохранение» стартовал в Москве

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Среди ключевых вопросов — доступность медицинской помощи и решение проблемы нехватки врачей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ведущие представители российской и мировой медицины сегодня за одним столом. В Москве стартовал конгресс «Национальное здравоохранение». Говорят о том, как объединить опыт разных стран, чтобы быстрее выявлять заболевания и эффективнее их лечить.

Искусственный интеллект и цифровые технологии все активнее входят в медицинскую практику: нейросети помогают анализировать снимки, обнаруживать признаки болезней и подбирать тактику терапии. Среди ключевых вопросов — доступность медицинской помощи и решение проблемы нехватки врачей.

«Перед нами стоят сегодня три вызова, которые прописаны в стратегии. Первый — это демографический. Второй — это социальный. Нам необходимо кратно увеличить доступность помощи. Третий — это геополитический, включающий в себя технологический суверенитет. Мы обязаны производить инновационные лекарства, медицинские изделия и тем самым в критических ситуациях, в том числе, обеспечивать население продукцией», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«И Китай, и Россия уделяют особое внимание развитию здравоохранения. Между нашими медицинскими учреждениями и вузами уже сложились устойчивые механизмы сотрудничества. Страны совместно проводят учения по оказанию помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и реагированию на инфекционные угрозы, а также развивают медицинское образование и обмен кадрами», — сказал председатель государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лэй Хайчао.

В центре внимания и самые сложные диагнозы: онкологические и редкие заболевания. Для таких пациентов особенно важны ранняя диагностика и возможность получить специализированную помощь даже в отдаленных регионах.

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