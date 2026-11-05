«Люблю, пью, балдею»: Дмитрий Колдун раскрыл неожиданный пункт своего райдера

Эксклюзивный репортаж «Светской хроники» из турне Дмитрий Колдуна! Что обязательно присутствует в райдере певца? После какого случая он отказался от услуг костюмеров? Почему уже пять лет не может отметить с женой ее день рождения? И в каких необычных местах Колдуну приходилось выступать? Подробнее — в программе Пятого канала.

Дмитрий Колдун признается, что уже потерял счет городам. У него сейчас в разгаре масштабное турне по России. Дни расписаны по минутам. Порой некогда даже отдохнуть. Что уж говорить об интервью! Но для нашей программы артист сделал исключение.

«Бывают выезды и в пять утра, и в четыре, и в два часа ночи. Поэтому раз на раз они приходятся уже. Если, допустим, один выходной день есть, это уже за счастье. Поэтому выезд в девять утра абсолютно нормальный. Практически каждый день — это переезды. Успеваешь только немножко сделать зарядку какую-то, поспать», — рассказал певец Дмитрий Колдун.

По словам певца, в последний раз он так активно гастролировал 20 лет назад.

«Мы тогда катались, порядка 100 концертов у нас было. И проехали всю страну. Нынешний мой гастрольный тур, он, конечно, не такой масштабный, но вот прям ностальгия по тем временам», — поделился артист.

Колдун делится: каждое выступление для него — настоящий праздник. Сцена и любовь поклонников заряжают энергией. Но есть и оборотная сторона медали — долгая разлука с близкими.

«В прошлом месяце я семью видел вообще три дня, а в этом не знаю, увижу ли. С женой я в ее день рождения почему-то вообще уже не виделся лет пять. Обычно мы отмечаем это позже и раньше, потому что в этот день все время почему-то концерт появляется», — рассказал Колдун.

Супруга и дети не жалуются. Прекрасно понимают: Дмитрий старается ради них. Артист уже много лет единственный добытчик. Жена Виктория по образованию — врач-эпидемиолог. Но после рождения сына Яна и дочери Алисы она решила посвятить себя семье. А решение финансовых вопросов доверила мужу.

«Я хотел бы дома бывать чаще, но не получается так. И рыбку съесть, и на гастроли поехать — так не будет. Либо ты работаешь, либо ты сидишь дома. Многие девушки хотят, чтобы и парень был рядом, и в то же время, чтобы он много зарабатывал. Но чтобы что-то заработать, все-таки надо иногда поднимать „свое место“ и куда-то ехать», — объяснил певец.

И это далеко не всегда означает стадион или хотя бы дом культуры. За 20 лет в шоу-бизнесе Колдун где только не пел!

«Выходишь из-за кулис, поглядываешь в зал и смотришь, кто там пришел. И пытаешься по лицам определить, вот что бы им понравилось сегодня. Однажды выступал в дельфинарии. Выступал дома, просто вот дома. В квартире выступал. Тоже интересный опыт. Были и спортзалы, и какие-то там, я не знаю, фойе, так что мне это не принципиально», — рассказал Дмитрий.

Но на этот раз Дмитрия ждет главный концертный зал Тулы. В гримерке для певца уже приготовили перекус согласно его райдеру.

«Вот сегодня сухарики из белевской пастилы, тульский пряник, а так у меня овощи, рыба, мясная нарезка, ну вот парочку фруктов. И, конечно же, моя любимая кокосовая вода. Очень хорошо восстанавливает силы. Люблю, пью, балдею», — поделился артист.

Перед концертом артист лично проверяет готовность аппаратуры и нарядов. После ЧП в одном из городов Колдун отказался от услуг костюмеров. Теперь гладит одежду самостоятельно.

«Однажды мне костюмеры испортили мой любимый пиджак, и я с тех пор дал клятву себе, что буду все делать сам. Я с тех пор и утюгами не пользуюсь, только отпаривателями», — поделился Дмитрий.

До выхода к зрителям остались считаные минуты. В гримерку пришли поклонники. И не с пустыми руками. Представительница местного фан-клуба вручила Дмитрию именной тульский пряник.

«Хотим вам подсластить ваше выступление», — сказала поклонница.

«Спасибо! Такой тяжелый (тульский пряник. — Прим. ред.) — можно тренироваться. Спасибо вам большое. Видите, вот „Дмитрию Колдуну с любовью из Тулы“ и герб. Ой, спасибо, дайте я вас обниму. Спасибо вам большое», — поблагодарил артист.

Сладкий презент явно поднял исполнителю настроение. Концерт прошел отлично. Фанаты остались довольны. Колдун тоже. Но насладиться триумфом артист не успел. Сразу после шоу он отправился в следующий город, где его уже ждут.