Денежный скандал с Жанной Эппле получил неожиданный поворот

Банкротство и скандал вокруг старого долга Капиталине Полянской! Жанна Эппле не любит давать комментарии по этому поводу. Удалось ли сторонам договориться? Какую сумму выплатила актриса и почему она больше не собирается ничего отдавать? И правда ли звезда может лишиться звания заслуженной артистки России — выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Жанна Эппле уже не банкрот, о чем с радостью заявляет ее адвокат. В этом статусе она находилась три года.

«Суд завершил процедуру банкротства, освободил Жанну Владимировну от дальнейшего исполнения обязательств, то есть списал долги оставшиеся. А мы, в принципе, довольны тем, что у нас наконец-то все закончилось», — рассказал адвокат Жанны Эппле Александр Шаткевич.

Теперь официально Эппле Полянской ничего не должна. Хотя все деньги ей не вернула. В 2010 году актриса заняла у знакомой предпринимательницы 154 тысячи евро. На тот момент в рублях это было около шести с половиной миллионов. Женщины составили расписку, но нотариально ее не заверяли. Десять лет Жанна исправно отдавала долг частями.

«Она мне вернула всего 30% из общего долга. И, предположив о том, что она мне еще 20 лет будет его возвращать, я решила ей предложить оформить нотариальную расписку на ту оставшуюся сумму, которую она должна. Ну и после этого события стали быстро закручиваться в интересном русле», — рассказала предприниматель Капиталина Полянская.

Как утверждает Полянская, с ней вышел на связь знакомый актрисы.

«Человек открытым текстом, с позицией унижения достаточно, со мной разговаривал, объясняя мне, что я идиотка и что у этой расписки уже нет никакого будущего. Срок давности ее истек. Он мне может предложить десять тысяч евро из 100, которые она мне осталась должна. Ну и чтобы я там умылась и пошла себе отдыхать», — поделилась Полянская.

С тех пор Эппле перестала выплачивать деньги. Полянская обратилась в суд и выиграла его. Артистку обязали вернуть 102 тысячи евро и проценты — всего около десяти миллионов рублей. С решением Жанна не согласилась — подала апелляцию и параллельно заявление о банкротстве.

«Судья выносит решение о ее банкротстве, вообще не поинтересовавшись, действительно ли она имеет доход, не имеет она дохода, как у нее происходит, действительно ли она в сложной ситуации», — заявила Полянская.

Сама Жанна Эппле ранее признавалась, что сейчас у нее непростое материальное положение.

«Ну, есть проблемы, вы же знаете меня, вы же все знаете про меня. Сейчас у меня не очень хорошее материальное положение, чтобы всех баловать в материальном плане, но духовно я могу дать много», – рассказала актриса, заслуженная артистка России Жанна Эппле.

За счет продажи имущества и других доходов Эппле выплатила Полянской три с половиной миллиона рублей. И сейчас суд прекратил реализацию того, что находится во владении актрисы.

«Жанна Владимировна смогла погасить одну треть от общих требований к ней. Все, больше она чисто физически ничего сделать не может. А всю жизнь, как вот у нас Полянская утверждала: „Она же работает, давайте она будет продолжать“. У нас человек не может всю жизнь платить долги. Это — кабала, это — рабство. И для этого создана процедура банкротства. Это не какое-то ноу-хау, это во всем мире такой институт и такая процедура», – объяснил Шаткевич.

Капиталина Полянская и ее юрист решением возмущены. И собираются его обжаловать. Более того, сторона просит возбудить уголовное дело по статьям «Сокрытие дохода от предпринимательской деятельности» и «Фиктивное банкротство».

«Отчетами финансового управляющего также подтверждается, что она получает доходы, при этом оставаясь собственником дорогостоящего недвижимого имущества в центре Москвы. Но, к сожалению, наши доводы суд первой инстанции проигнорировал. Обязательно будем обжаловать, обязательно будем подавать апелляционную жалобу. При необходимости будем доходить до Верховного суда», — заявил адвокат Капиталины Полянской Сергей Куликов.

У адвоката Эппле — свой взгляд на жилищный вопрос.

«Одна квартира была подарена Жанной Владимировной больше чем за три года до возникновения всех наших вот этих споров. Она не могла даже чисто теоретически предполагать, что будет текущая ситуация. Это одна квартира. Что касается второй квартиры, то это квартира, которая была признана единственным жильем. Она в этой квартире проживает со своим сыном и со своим внуком, и невесткой», — рассказал Шаткевич.

«Она это сделала, извините меня, когда старший сын уже был женат, когда у него уже была квартира в ипотеке, когда он уже родил ребенка и когда он уже, извините меня, уехал из России в Израиль. И никакой ребенок, никакой внук в этой квартире не живет. А младший сын, он тоже женился уже к этому времени, к сегодняшнему. У него уже ребенок родился. И живет он у своей жены в Ярославле. Но зато на суде она говорит, что ее внуки, дети живут в этой квартире, и вот это единственное, что у них есть. На мой взгляд — это единственное, что есть, которое можно реализовать, приобрести себе даже в лучшем виде, учитывая, что есть доход у человека, при этом отдать долг и оставить свою честь и совесть в чистом виде», — заявила Полянская.

Более того, Полянская намеревается добиться лишения Эппле звания заслуженной артистки России.

«Ну это ерунда. Ну как бы никаких законных оснований для этого нет», — прокомментировал Шаткевич.

Сама Жанна Эппле эту ситуацию не поясняет. Ни сейчас, ни три года назад.

«Я не буду комментировать. Отпустите меня, пожалуйста. Девочки, не мучайте, не мучайте меня, пожалуйста, отпустите. Я потом все расскажу», — говорила актриса журналистам.

«Она не дала ни одного интервью, ни в одной программе, где я не рассказывала об этой ситуации. И все нормально», — отметила Полянская.

Удастся ли Полянской оспорить решение суда и вернуть деньги? Наша программа будет следить за развитием этой истории.