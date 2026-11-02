«Звездный» развод: мошенник выдал себя за JANAGA и опустошил счет москвича

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Эксклюзив 15 0

По факту обмана возбуждено уголовное дело.

В Москве мошенник выдал себя за JANAGA

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Москве прохожий выдал себя за певца JANAGA и обманул сотрудника банка

В Москве прохожий выдал себя за популярного певца JANAGA и обманул сотрудника банка на 27 тысяч рублей. 

Как выяснил 5-tv.ru, 26-летний Сергей познакомился с незнакомцем возле кафе. Тот назвался известным артистом и пожаловался на неприятности: его машину якобы эвакуировали на штрафстоянку, а для решения проблемы срочно понадобились деньги.

Молодой человек согласился помочь и передал новому знакомому разблокированный телефон с банковским приложением. Лжеартист самостоятельно перевел себе 27 тысяч рублей, оставил контакты и очки Armani в качестве залога. Деньги он обещал вернуть через полтора часа, но после встречи исчез.

Вместо обещанного перевода Сергей получил неприятный сюрприз: оставленные очки оказались дешевой копией с маркетплейса стоимостью около тысячи рублей. Выяснилось также, что к настоящему JANAGA незнакомец отношения не имеет.

Возбуждено уголовное дело.

JANAGA (настоящее имя — Геворг Шамирович Агаджанян) — армянский и российский поп-певец, рэп- и хип-хоп-исполнитель, автор песен.

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