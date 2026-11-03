За обещанные деньги: юношей осудили за попытку диверсии в Красноярском крае

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 41 0

Подросткам, действовавшим по заданию куратора из-за рубежа, на момент преступления было по 17 лет.

Фото, видео: MAX/Восточное МСУТ СК России; 5-tv.ru

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Двух подростков приговорили к тюремным срокам за попытку поджога релейного шкафа

В Красноярском крае двое молодых людей получили тюремные сроки за попытку диверсии на железной дороге. Об этом сообщает официальный канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте областного Следкома в МАКС.

В ведомстве заявили, что в июле 2025 года осужденный собирался поджечь железнодорожные объекты. Задание на диверсию он получил от куратора, находившегося за пределами России, а к преступлению привлек своего друга. Обоим на момент инцидента было по 17 лет.

Один из задержанных во время допроса заявил, что его напарнику обещали за совершенное действие денежное вознаграждение.

В конце месяца один из фигурантов попытался поджечь релейный и батарейный шкафы. Происходящее он снимал на камеру мобильного телефона, после чего скрылся с места инцидента.

«Благодаря изъятым на месте происшествия вещественным доказательствам и видеозаписям, сотрудники правоохранительных органов оперативно установили и задержали фигурантов», — говорится в сообщении.

Суд признал обоих виновными сразу по нескольким статьям. Одного приговорили к восьми годам лишения свободы, а второй проведет за решеткой пять лет, добавили в управлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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