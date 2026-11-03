Спрей вместо больших пересадок: ученые разработали способ лечения тяжелых ожогов

В США разработали технологию восстановления кожи после тяжелых ожогов

Технологию, которая позволяет использовать собственные клетки пациента для восстановления кожи после тяжелых ожогов, создали в Австралии. Специальное устройство превращает небольшой образец здоровой ткани в клеточную суспензию, которую затем наносят на подготовленную раневую поверхность.

Метод разработали хирург Фиона Вуд и исследователь Мари Стоунер. Принцип его работы описан в документации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Главное преимущество технологии заключается в возможности обрабатывать значительные площади поврежденной кожи при ограниченном количестве донорского материала. Это особенно важно при обширных ожогах, когда здоровых участков тела пациента недостаточно для традиционной пересадки.

Как работает спрей для восстановления кожи

Для проведения процедуры врачи берут небольшой образец кожи со здорового участка тела пациента. Толщина полученного материала составляет примерно от 0,15 до 0,20 миллиметра.

Затем его помещают в портативное устройство RECELL, которое подготавливает суспензию из живых клеток.

Полученный состав наносят на предварительно обработанную рану. Таким образом, клетки самого пациента используются для восстановления поврежденных участков. Согласно данным производителя, одно устройство способно подготовить материал для покрытия площади до 1920 квадратных сантиметров.

В описаниях технологии также указывается, что площадь обработки может в 80 раз превышать размер исходного донорского образца.

Однако фактические возможности зависят от количества полученной кожи, размеров повреждения и выбранного протокола лечения.

Когда появилась технология

Разработка метода началась еще в конце 1990-х годов. Фиона Вуд и Мари Стоунер искали способ эффективнее использовать ограниченное количество здоровой кожи при лечении пациентов с тяжелыми ожогами.

Одним из первых результатов их работы стала технология CellSpray, которая появилась на рынках Австралии и Европы.

Дальнейшее развитие технологии привело к появлению системы RECELL, получившей одобрение FDA в 2018 году.

Как технологию применяли после взрывов на Бали

Одним из наиболее известных примеров применения метода стало лечение пострадавших в результате взрывов на острове Бали в 2002 году.

Фиона Вуд руководила медицинской командой Королевской больницы Перта, которая оказывала помощь 28 пациентам с тяжелыми ожогами и травмами от взрывов.

В комплексном лечении специалисты использовали в том числе технологию нанесения собственных клеток кожи.

Из 28 пострадавших выжили 25 человек. Однако этот результат нельзя связывать исключительно с применением клеточного спрея, поскольку пациенты получали и другие виды медицинской помощи.

Сама технология существовала еще до трагедии на Бали, но ее использование при массовом поступлении пострадавших привлекло к методу дополнительное внимание.

Может ли спрей полностью заменить пересадку кожи

Несмотря на возможности, технология не является универсальной заменой традиционной трансплантации кожи.

Результат лечения зависит от глубины ожога, состояния раневой поверхности, наличия инфекций, хирургической тактики и общего состояния пациента.

В некоторых случаях применение клеточной суспензии может способствовать уменьшению рубцевания. Однако подобный эффект не гарантирован и зависит от особенностей повреждения и сопутствующего лечения.

Основная задача метода заключается в более эффективном использовании здоровой кожи пациента и возможности обработки обширных ран.

Технология дополняет существующие способы лечения ожогов и применяется специалистами, имеющими соответствующую подготовку.

Где применяется технология восстановления кожи

RECELL получила разрешение FDA для применения при определенных термических ожогах и полнослойных дефектах кожи.

Использовать устройство могут только лицензированные медицинские специалисты, обученные работе с системой.

По данным, технология применялась более чем в 30 странах примерно у 15 тысяч пациентов. Эти цифры не отражают актуального общемирового количества процедур.

Метод продолжает использоваться в специализированной медицинской практике. Его главное преимущество остается неизменным: возможность получить материал для обработки большой раневой поверхности из относительно небольшого участка здоровой кожи.

Какие еще существуют инновационные методы заживления кожи

Спреи — лишь одно из направлений современной регенеративной медицины. Для лечения сложных и плохо заживающих ран ученые разрабатывают гидрогели, биоинженерные заменители кожи, клеточные технологии и даже 3D-печать тканей. При этом часть таких методов уже применяется в клинической практике, а другие пока находятся на стадии исследований.

Одно из перспективных направлений — гидрогелевые покрытия. Они создают влажную среду, необходимую для заживления, а некоторые экспериментальные варианты способны постепенно высвобождать лекарственные вещества. Исследователи также разрабатывают так называемые «умные» гидрогели, реагирующие на изменения температуры, кислотности среды, уровня глюкозы или других показателей непосредственно в области раны.

Для сложных хронических ран применяется и терапия отрицательным давлением. Специальная повязка создает контролируемое отрицательное давление, помогая удалять излишки жидкости, уменьшать размер раны и улучшать кровоснабжение тканей. Такой подход уже используется в современной хирургии и лечении трудно заживающих повреждений.

Еще дальше идут технологии биоинженерных заменителей кожи и 3D-биопечати. Ученые пытаются создавать конструкции, которые воспроизводят свойства естественной кожи и могут использоваться вместо традиционных кожных трансплантатов.

Однако многие разработки пока остаются экспериментальными и требуют дальнейшей проверки эффективности и безопасности.

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