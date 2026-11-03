Игнорируют? Как вернуть деньги за плохой ремонт дома

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Собственники жилья вправе запросить у УК смету и договоры с подрядными организациями.

Можно ли вернуть деньги за плохой ремонт в многоэтажном доме

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист София Разумовская: вернуть деньги за плохой ремонт дома можно

Жильцы многоквартирных домов имеют право вернуть деньги, если управляющая компания не выполнила ремонт. О том, как это сделать, URA.RU рассказала юрист София Разумовская.

Управляющая компания несет полную ответственность за некачественный ремонт дома. Если жильцы многоэтажки видят, что работы были проведены с нарушениями, они вправе запросить документы для проверки смету, договора с подрядными организациями и акты приемки выполнения работ.

София Разумовская отметила, что отказ предоставить данные бумаги — нарушение закона. Если собственники видят некачественно проведенный ремонт, а компания отказывается предоставлять смету, то им нужно зафиксировать факт нарушения — составить акт.

Написать его можно в произвольной форме. Там обязательно должны быть: дата, время и адрес проверки, ФИО и подписи председателя совета дома, жильцов и представителя УК. Важно также указать суть претензии: вид нарушения. Не исключено, что сотрудник УК не захочет подписывать документ. Тогда в акте это необходимо указать.

Если управляющая компания игнорирует жалобы собственников жилья, не предоставляет смету на текущий ремонт или же у них есть у них есть подозрение на целевое расходование, то они вправе обратиться в жилищную инспекцию через Госуслуги или ГИС ЖКХ.

Сотрудники организации обязаны связаться с жильцами и проверить обращение. Крайняя мера — суд. Если в ходе разбирательства нарушения будут доказаны, то УП обязана вернуть деньги за ремонт или переделать все, но уже за свой счет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
80.97
0.41 90.46
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:12
«Это страшно звучит»: внучка Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о паллиативном статусе актрисы
9:55
Спрей вместо больших пересадок: ученые разработали способ лечения тяжелых ожогов
9:35
Интенсив Санкт-Петербургского Дома музыки стартовал в Крыму
9:30
Пассажирский автобус перевернулся в Турции: более 40 человек пострадали
9:25
Игнорируют? Как вернуть деньги за плохой ремонт дома
9:10
«У меня внук»: Газманов неожиданно объявил о пополнении в семье

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Дешевой зимы у Европы уже не будет
Пенсии в ноябре выплатят досрочно: график перечислений и кому увеличат выплаты
Сам упал или кто-то толкнул: что показала справка о смерти Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео