«Люди видели нечто необычное, но…»: ученый раскрыл, что на самом деле скрывается в Лох-Нессе

Metro: исследователь поставил точку в 50-летних поисках Лох-Несского чудовища

Легендарного Лох-Несского чудовища, известного как Несси, вероятнее всего, не существует. К такому выводу пришел 76-летний британский исследователь Адриан Шайн, посвятивший около 50 лет изучению шотландского озера и свидетельств людей, утверждавших, что видели загадочное существо. Об этом сообщает Metro.

Свои выводы ученый изложил в новой книге «Взгляд натуралиста на загадку Лох-Несса». По его мнению, за многолетней историей о чудовище стоят реальные наблюдения, которые люди могли неправильно интерпретировать.

При этом Шайн признает, что его исследования не позволяют окончательно доказать отсутствие неизвестного существа в озере.

Почему исследователь перестал верить в Лох-Несское чудовище

Интерес к загадочным существам появился у Шайна еще в детстве. В 1957 году он увидел нечто, напоминавшее морского змея, у восточного побережья Англии. Тогда же будущий исследователь впервые услышал историю о Несси.

В 1973 году мужчина переехал из графства Суррей в Шотландское высокогорье, чтобы заниматься изучением озера Лох-Несс и связанных с ним легенд.

Он основал исследовательский проект «Лох-Несс», посвященный изучению глубин водоема и сообщений очевидцев.

Однако уже к 1975 году Шайн начал сомневаться в существовании чудовища.

Исследователь подчеркнул, что его интересовало прежде всего происхождение необычных наблюдений, а не попытка любой ценой обнаружить легендарное существо.

Что показали масштабные поиски Несси

За десятилетия работы Шайн участвовал в нескольких крупных научных проектах, направленных на изучение озера.

Одним из них стала операция «Дипскан», во время которой 24 судна провели масштабное гидролокационное исследование вод Лох-Несса.

В 1994 году ученый руководил проектом «Розетта». Тогда специалисты подняли со дна озера шесть образцов донных отложений длиной около 19 футов, или 5,8 метра.

Эти образцы исследователи рассматривали как своеобразные капсулы времени, способные предоставить информацию о прошлом водоема.

Несмотря на использование научных методов и масштабные поисковые работы, Шайн не получил убедительных доказательств существования загадочного животного.

Что люди на самом деле могли принимать за чудовище

По мнению исследователя, необычные наблюдения очевидцев связаны с природными особенностями самого озера Лох-Несс.

Шайн считает, что происходящие в водоеме явления могут создавать впечатление присутствия крупного неизвестного существа.

При этом он не обвиняет людей, сообщавших о встречах с Несси, в намеренном обмане.

По словам ученого, очевидцы действительно могли видеть нечто необычное, однако их интерпретация увиденного не обязательно соответствует действительности.

«То, что описывают люди, действительно связано с уникальными свойствами озера Лох-Несс. В других водоемах происходили бы другие явления, но их бы интерпретировали иначе», — пояснил Шайн.

Исследователь допускает, что легенда могла возникнуть на основе реальных природных явлений, которым люди придали необычное объяснение.

Почему ученый решил завершить поиски

После полувека наблюдений Шайн пришел к выводу, что история Лох-Несского чудовища представляет собой один из наиболее известных современных мифов.

В своей новой книге он предлагает читателям задуматься о том, насколько надежными могут быть человеческие ощущения и зрительные наблюдения.

По мнению исследователя, люди не всегда способны правильно определить природу увиденного, особенно если заранее ожидают столкнуться с чем-то загадочным.

«Я надеюсь, что люди задумаются о том, насколько категоричными мы должны быть в своих суждениях, особенно на основании того, что мы видим», — заявил он.

Сам ученый подчеркивает, что не стремился уничтожить легенду о Несси. Его задачей было объяснить, как подобные истории возникают и почему продолжают существовать десятилетиями.

«Я не убил Лох-Несское чудовище — я написал руководство по его уничтожению», — заключил Шайн.

Сейчас 76-летний исследователь отошел от активной научной деятельности, однако продолжает жить в шотландском Драмнадроките. Его по-прежнему можно встретить в Центре Лох-Несс, посвященном истории загадочного озера и знаменитой легенде.

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