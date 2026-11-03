Девочка умерла после отдыха в детском лагере в Татарстане

В Татарстане скончалась девочка, которая находилась на оздоровительной смене в детском лагере имени Губина в Бугульме. Предварительной причиной смерти стала менингококковая инфекция. Об этом сообщили в Министерстве по делам молодежи республики.

По данным ведомства, дети заехали в лагерь 29 октября. Уже 1 ноября одна из воспитанниц пожаловалась на головную боль. Во время осмотра в медицинском пункте у нее также обнаружили высокую температуру, которая достигла 39,4 градуса. В тот же вечер родители забрали девочку домой.

Позднее состояние ребенка потребовало госпитализации. Девочку доставили в инфекционное отделение Бугульминской детской больницы, а затем экстренно перевезли в реанимацию Лениногорской центральной районной больницы. К оказанию помощи привлекли реаниматолога Детской республиканской клинической больницы.

Медики проводили интенсивную терапию, в том числе поддерживали работу сердца и кровообращение, применяли гормональные препараты и искусственную вентиляцию легких. Однако спасти ребенка не удалось. Смерть девочки зафиксировали 2 ноября в 17:15 по московскому времени.

«Предварительный диагноз, по информации Лениногорской ЦРБ, молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококкцемия», — сообщили в Минмолодежи Татарстана.

После произошедшего в лагере ввели карантин. По имеющейся информации, под ограничениями остаются 194 ребенка.

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