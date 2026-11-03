Девочка умерла после отдыха в детском лагере в Татарстане

|
Дарья Белова
Дарья Белова 1 203 0

У ребенка диагностировали молниеносную форму менингококковой инфекции, и спасти ее не удалось.

В Татарстане ребенок умер от менингококковой инфекции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Татарстане скончалась девочка, которая находилась на оздоровительной смене в детском лагере имени Губина в Бугульме. Предварительной причиной смерти стала менингококковая инфекция. Об этом сообщили в Министерстве по делам молодежи республики.

По данным ведомства, дети заехали в лагерь 29 октября. Уже 1 ноября одна из воспитанниц пожаловалась на головную боль. Во время осмотра в медицинском пункте у нее также обнаружили высокую температуру, которая достигла 39,4 градуса. В тот же вечер родители забрали девочку домой.

Позднее состояние ребенка потребовало госпитализации. Девочку доставили в инфекционное отделение Бугульминской детской больницы, а затем экстренно перевезли в реанимацию Лениногорской центральной районной больницы. К оказанию помощи привлекли реаниматолога Детской республиканской клинической больницы.

Медики проводили интенсивную терапию, в том числе поддерживали работу сердца и кровообращение, применяли гормональные препараты и искусственную вентиляцию легких. Однако спасти ребенка не удалось. Смерть девочки зафиксировали 2 ноября в 17:15 по московскому времени.

«Предварительный диагноз, по информации Лениногорской ЦРБ, молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококкцемия», — сообщили в Минмолодежи Татарстана.

После произошедшего в лагере ввели карантин. По имеющейся информации, под ограничениями остаются 194 ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
80.97
0.41 90.46
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:19
Песков обвинил Европу в попытках скрыть скандал с пыточной под Киевом
13:14
«Это мягкость и стать»: Лиза Моряк раскрыла имя сына
13:00
«Грипп непростой»: Попова предупредила россиян об опасности
13:00
Воспитательница в Свердловской области привязала двухлетнего малыша колготками к стулу
12:49
Для моста-паруса в Москве применили новую технологию производства стали
12:32
От футбольного поля до долговой ямы: Тарасов увяз в штрафах

Сейчас читают

Девочка умерла после отдыха в детском лагере в Татарстане
«Это страшно звучит»: внучка Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о паллиативном статусе актрисы
«У меня внук»: Газманов неожиданно объявил о пополнении в семье
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео