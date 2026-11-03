«Кто я такая?»: Долина объяснила поездку с мигалкой на концерт Баскова

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Новая версия певицы расходится с ее прежними словами, сказанными сразу после выступления коллеги.

Долина объяснила поездку с мигалкой на концерт Баскова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Долина рассказала новую историю о поездке с мигалкой на концерт Баскова

Народная артистка России Лариса Долина изменила первоначальную версию истории с поездкой по Москве с проблесковым маячком. Если раньше артистка рассказывала, что буквально мчалась с мигалками на юбилейный концерт народного артиста РФ Николая Баскова, то теперь утверждает, что лишь пристроилась за автомобилем со спецсигналом.

Как Лариса Долина объяснила поездку с мигалкой

Новую версию событий Долина озвучила во время разговора с журналистом Герой Иващенко. Певица уточнила, что не заказывала специальный автомобиль для поездки и не пользовалась какими-либо особыми привилегиями.

«Конечно, я мигалку заказывать никакого права не имею, кто я такая?» — ответила исполнительница.

По словам Долиной, на определенном участке дороги она просто пристроилась за машиной с проблесковым маячком, которая двигалась впереди. Однако такая поездка все равно закончилась штрафом. Артистка подчеркнула, что уже оплатила его.

Первая версия истории с поездкой

История с поездкой произошла в середине октября, когда Николай Басков отмечал 50-летие большим праздничным концертом в Москве. После выступления Долина призналась журналистам, что едва успела добраться до площадки.

В тот день у певицы было сразу два мероприятия. Сначала она участвовала в благотворительном фестивале, организованном Дианой Гурцкая. Он проходил в зале «Москва», тогда как юбилейное шоу Баскова было организовано на другом конце столицы.

Времени на дорогу практически не оставалось. По словам исполнительницы, до ее выхода на сцену оставалось около 20 минут. В итоге она приехала на концерт за два номера до собственного выступления, успела переодеться и выйти к зрителям.

«Я вообще сюда мчалась с мигалками. Я думала, что потеряю сознание от страха», — рассказывала артистка после концерта.

Долина объясняла спешку нежеланием подводить коллегу в важный для него день. Певица тепло относится к Баскову и хотела обязательно присутствовать на его юбилее.

Что Лариса Долина раньше говорила о нарушениях ПДД

Внимание к истории с мигалками привлекли и прежние высказывания артистки о правилах дорожного движения. Более 15 лет назад в программе на федеральном канале Долина рассказывала, как передвигается по Москве.

Тогда певица объяснила, что сама автомобиль не водит, а пользуется услугами личного водителя. При этом она заявила, что у нее есть специальный документ, выданный, по ее словам, «главным гаишником». Как утверждала артистка, благодаря ему машину не должны останавливать сотрудники ГАИ.

«Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ», — говорила исполнительница.

В том же разговоре один из юных участников программы поинтересовался, позволяет ли такой документ избегать ответственности за нарушения. Долина ответила, что в определенных ситуациях разрешает водителю отступать от правил дорожного движения.

В качестве примеров она приводила опоздание на самолет, поезд или новогодний корпоратив. По словам певицы, если водитель серьезно нарушал правила, они приносили извинения, однако ее саму за это не штрафовали.

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«Кто я такая?»: Долина объяснила поездку с мигалкой на концерт Баскова

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