«Кринж» устарел: Лариса Рубальская удивила знанием молодежного сленга

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 33 0

Поэтесса призналась, что сама начала говорить «вайб» — и объяснила, почему это слово удобнее длинных формулировок о состоянии и атмосфере.

Рубальская рассказала о любимых словах молодежного сленга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Лариса Рубальская призналась, что использует молодежный сленг

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, какие слова из молодежного сленга вошли в ее собственную речь и как меняется язык нового поколения. Об этом она рассказала в программе на одном из телеканалов. 

Одним из понравившихся Рубальской слов оказался «вайб». Она призналась, что сама стала использовать его, хотя раньше для описания того же состояния употребляла более длинные формулировки.

«Когда бы раньше я сказала: „Вот это состояние, вот это чувство, которое ты сегодня испытываешь, вот эта атмосфера, в которой ты живешь“. А слово „вайб“ — оно раз — и, пожалуйста», — объяснила поэтесса.

Затем Рубальская перешла к слову «имба» и пояснила его ведущему программы Давиду Виннеру. Она описала слово как обозначающее нечто классное. В разговоре она также упомянула слово «сигма», которое, по ее словам, сменилось в молодежной речи на «имба».

«Ну, классный вы парень, Давид, вы просто Сигма-бой. А сейчас-то вы, Давид, вы просто имба. Красиво же», — отметила поэтесса.

Виннер признался, что успел выучить только слово «кринж». Однако Рубальская сообщила, что оно уже давно считается устаревшим.

Участники разговора также обсудили слово «шиперить», которое ведущий сравнил с работой свахи.

«Как сваха. Вот я шиперю одного с другим, это шиперить, значит», — сказал Виннер.

Отдельно Рубальская рассказала, что недавно обсуждала молодежную лексику со своим 16-летним внучатым племянником и узнала от него значение слова «милфа» — сленговый термин, происходящий от англоязычной аббревиатуры MILF (Mother I’d Like to ****), которая переводится как «мамочка, с которой я хотел бы переспать».

«Ну, должны же появляться новые имена. Мне лишь бы только они грамотно звучали», — заключила поэтесса.

Лариса Рубальская относится к племяннице Светлане как к родной дочери. У Светланы двое детей. Кроме 16-летнего Артема она воспитывает дочь Маргариту. Лариса Алексеевна воспринимает их как собственных внуков.

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