Лишний вес крадет память: два года контроля веса могут все изменить

Journal of Neurology: лишний вес связали с ускоренным старением мозга

Избыточная масса тела может быть связана с более быстрым ухудшением памяти, внимания и мыслительных способностей по мере старения. К такому выводу пришли ученые Университета Джорджии, изучившие влияние индекса массы тела (ИМТ) на когнитивные функции людей старше 50 лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Neurology.

Специалисты проанализировали данные более 8200 взрослых, за состоянием здоровья которых наблюдали на протяжении 24 лет. Исследование показало, что люди с более высоким ИМТ чаще сталкивались с ускоренным снижением когнитивных показателей.

Наиболее выраженная взаимосвязь наблюдалась у участников старше 65 лет. При этом увеличение индекса массы тела даже на один пункт было связано с более быстрым ухудшением работы мозга.

Как лишний вес человека влияет на память и мышление

С возрастом когнитивные способности постепенно меняются. Человеку может становиться сложнее запоминать новую информацию, быстро обрабатывать сведения и концентрировать внимание.

Однако у людей с избыточной массой тела эти изменения могут происходить быстрее.

Исследователи обнаружили связь высокого ИМТ не только с ухудшением памяти, но и со снижением исполнительных функций. Они отвечают за планирование, организацию повседневных задач, концентрацию внимания и управление эмоциями.

Наиболее сильная взаимосвязь между массой тела и когнитивными показателями была зафиксирована на восьмом году наблюдения.

Авторы работы предполагают, что даже относительно небольшие различия в ИМТ могут иметь значение для здоровья мозга в долгосрочной перспективе.

Почему ожирение может ускорять старение мозга

Ученые рассматривают несколько возможных механизмов, объясняющих обнаруженную закономерность.

Одним из них являются воспалительные процессы, которые могут сопровождать избыточное накопление жировой ткани.

Другим фактором считается ухудшение кровообращения, способное влиять на обеспечение головного мозга необходимыми веществами.

Также исследователи обращают внимание на инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки организма хуже реагируют на инсулин.

В совокупности эти нарушения могут повышать вероятность когнитивных расстройств, болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Однако точные механизмы взаимосвязи массы тела и работы мозга пока остаются предметом изучения.

Может ли похудение помочь сохранить память

Авторы исследования обнаружили потенциально обнадеживающую закономерность: контроль массы тела может быть связан с замедлением ухудшения когнитивных функций.

По словам ведущего автора работы Сухана Сона, доцента Колледжа общественного здравоохранения Университета Джорджии, положительные изменения могут проявляться уже в течение двух лет.

«Мы обнаружили, что если люди будут следить за своим весом, то всего за два года они смогут значительно снизить темпы снижения когнитивных функций», — рассказал исследователь.

Он подчеркнул, что индекс массы тела относится к факторам риска, на которые человек потенциально способен повлиять.

Вместе с тем результаты наблюдательного исследования не доказывают, что снижение веса само по себе обязательно приведет к улучшению памяти или предотвратит развитие деменции.

Насколько распространена проблема ожирения

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2024 году ожирением страдал каждый седьмой житель планеты — это около 1,1 миллиарда человек. При этом 16% взрослых (или 940 миллионов человек) имели ожирение, а 45% взрослых (2,6 миллиарда человек) — избыточную массу тела.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в марте 2025 года называл показатель распространенности ожирения среди взрослого населения страны на уровне 24,6%. По его словам, среди мужчин этот показатель составлял 20,6%, среди женщин — 27,4%.

В 2025 году сообщалось, что диагноз «ожирение» получили около 36 миллионов россиян — примерно каждый четвертый взрослый. При этом в 2024 году количество людей, которым впервые в жизни поставили такой диагноз, превысило 542 тысячи человек.

Традиционно ожирением считается состояние, при котором ИМТ достигает 30 или превышает этот показатель.

Однако некоторые исследователи считают, что для более точной оценки необходимо учитывать дополнительные параметры, в том числе окружность талии и заболевания, связанные с избыточным весом.

Почему важно следить за весом после 50 лет

Ученые обращают внимание на распространение деменции среди пожилого населения. Поэтому поиск факторов, связанных с сохранением когнитивных способностей, приобретает особое значение.

Авторы исследования рассматривают контроль массы тела как одно из потенциальных направлений профилактики возрастного ухудшения памяти и мышления.

При этом они подчеркивают, что выявленная связь между высоким ИМТ и снижением когнитивных функций не доказывает прямого причинно-следственного воздействия.

Полученные результаты позволяют предположить, что поддержание здоровой массы тела может иметь значение не только для физического состояния, но и для сохранения когнитивных способностей в пожилом возрасте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.