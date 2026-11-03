Лежал в углу: появилось видео падения ребенка с качелей в фитнес-клубе Уфы

Появилось видео падения ребенка с качелей в фитнес-клубе Уфы

В Уфе восьмилетний мальчик упал с качелей в детской комнате одного из фитнес-клубов. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

После происшествия у ребенка диагностировали компрессионные переломы трех позвонков. Из-за случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 4 октября. Мать пострадавшего Полина рассказала 5-tv.ru, что в тот день семья пришла в фитнес-клуб, а детей оставили на час в специальной комнате под присмотром сотрудников.

Когда родители вернулись, они обнаружили сына лежащим на полу в углу помещения. При этом работники детского центра, по словам женщины, находились около входа.

На вопрос о произошедшем сотрудники ответили, что мальчик «вроде упал».

Сначала ребенок почти не жаловался. Однако на следующее утро его состояние ухудшилось: мальчик проснулся с сильной болью в спине.

Родители обратились в травмпункт, где после рентгенологического обследования у ребенка обнаружили переломы позвоночника.

Полина утверждает, что качели, с которых упал ее сын, были установлены неправильно. После происшествия конструкцию убрали из детской комнаты.

Из-за травмы мальчика женщине пришлось временно отказаться от работы, чтобы постоянно находиться рядом с ребенком и ухаживать за ним.

«Я ни на работу не хожу. Никуда не хожу. Сижу теперь с ребенком, как обратно в декрете», — поделилась Полина.

По словам матери, руководство фитнес-клуба предложило семье заморозить абонемент и предоставить несколько занятий с реабилитологом учреждения.

Как сообщили в Следственном комитете Башкортостана, следователи Кировского района Уфы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках расследования специалисты установят обстоятельства падения ребенка и дадут правовую оценку действиям лиц, отвечавших за безопасность детей в помещении фитнес-клуба.

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