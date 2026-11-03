Конец многолетнего раскола? Хабенский заговорил о воссоединении МХАТ и МХТ

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 19 0

В 1987 году творческие разногласия разделили одну из самых известных театральных трупп страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Хабенский допустил воссоединение МХТ и МХАТ после почти 40 лет раскола

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский допустил, что МХТ и МХАТ в будущем могут снова стать единым целым. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста о возможном объединении во время пресс-завтрака, передает 5-tv.ru.

Хабенский признался, что сам не раз задумывался о том, что существующая ситуация с двумя театрами со временем должна измениться.

«Мыслью о том, что когда-то должна закончиться эта путаница: МХАТ первый, второй, и какой МХАТ первый, а какой второй и так далее. И где мы встречаемся и где смотрим спектакли? Со временем, наверное, это произойдет», — сказал он.

При этом художественный руководитель МХТ подчеркнул, что решение об объединении находится не в его компетенции. По его словам, он может лишь предложить сделать первые шаги в этом направлении.

«Я могу только предложить совершить первые шаги для того, чтобы театры стали единым целым. Но это не должна быть такая же болезненная ситуация примирения, как и была болезненная ситуация разрыва. Она должна более цивилизованно происходить», — отметил Хабенский.

Он также рассказал о работе самого МХТ и предстоящем капитальном ремонте. По словам Хабенского, театр начинает обновление здания, в котором капитальный ремонт не проводился с конца 1980-х годов.

Из-за ремонта часть времени театр будет лишен отдельных площадок. В связи с этим МХТ рассматривает гастроли и выступления на других московских сценах, а также новую стратегию развития.

Хабенский подчеркнул, что на период ремонта театру особенно важна поддержка государства и Министерства культуры, чтобы сохранить уже сформированный репертуар.

МХТ и МХАТ связаны общей историей. Московский Художественный театр был основан в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. В 1919 году театр получил статус академического и стал называться МХАТ — Московский Художественный академический театр.

В 1987 году из-за творческих разногласий единая труппа МХАТ СССР разделилась на два самостоятельных театра. МХТ имени А. П. Чехова с 1989 года возглавлял Олег Ефремов, а МХАТ имени Максима Горького оказался под руководством Татьяны Дорониной.

Сегодня это самостоятельные учреждения. МХТ имени А. П. Чехова располагается в историческом здании в Камергерском переулке, а МХАТ имени М. Горького — на Тверском бульваре.

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