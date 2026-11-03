Сотни лидеров со всей страны и из-за рубежа: Народный фронт дал старт премии «Все для России»

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Василиса Власова
Василиса Власова 34 0

Площадка объединяет всех тех, кто помогает фронту в тылу, развивает технологии и реализует социальные проекты.

Фото, видео: Народный фронт/onf.ru; 5-tv.ru

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Народный фронт открыл ежегодную Международную премию «Все для России: сообщества». Участниками мероприятия стали сотни лидеров общественных, корпоративных и волонтерских движений из регионов России и из-за рубежа.

«Отдельные слова благодарности командам, помогающим фронту. Народные полки и Кулибины, Спецназ и Кулинарные войска. Всем тем, кто все свое свободное время отдает помощи нашим парням на передовой. Ваш вклад в нашу грядущую победу неоценим. Народный фронт проводит форум раз в год для того, чтобы обобщить предложения от сообществ со всей страны и взять их в работу», - говорится в обращении первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко к лауреатам премии.

Пространство проведения премии притягивает тех, кто ежедневно собирает людей ради добрых дел и общественно значимых инициатив.

«Вот уже второй год мы, как большая площадка обратной связи для Президента, собираем у себя людей со всей страны. Среди них самые разные объединения: от Народных полков, которые помогают фронту, до спортивных и молодежных сообществ. Народный фронт собирает обратную связь и вместе с ними вырабатывает те решения, которые помогут сообществам развиваться, проводить свои мероприятия и выступать драйвером развития нашей страны», — рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Народный фронт объединяет всех тех, кто помогает фронту в тылу, развивает технологии и реализует социальные проекты.

«Народный фронт — это самая мощная организация, которая на сегодняшний день работает на благо страны. Мне очень нравится это название, потому что фронт действительно всегда держится на тылу. Я работаю с мамами, с женами, с женщинами, которые объединились и в тылу организовывают Народные полки. И я могу сказать, что самое главное в их работе — это то, что они работают на перспективу и на будущее страны», — добавила представитель Народного фронта, актриса Яна Поплавская.

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