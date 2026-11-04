Офицер СБУ напал на сотрудников антикоррупционного бюро во время обыска

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

Силовик отказался впускать детективов, достал огнестрельное оружие и вызвал себе на подмогу спецназ.

Антикоррупционный скандал на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Sergii Kharchenko

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Высокопоставленный офицер СБУ набросился на сотрудников Национального антикоррупционного комитета Украины (НАБУ) с оружием во время обысков. Об этом сообщил официальный Telegram-канал организации.

«Во время проведения детективами НАБУ законных следственных действий на основании постановления судьи, один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожает применением огнестрельного оружия и не допускает детективов к месту проведения обыска», — гласит публикация.

По сведениям местных СМИ, речь о первом заместителе начальника департамента защиты национальной государственности СБУ, генерале Сергее Дуке.

Помимо этого, к месту проведения обыска приехали сотрудники спецназа СБУ — предположительно, по вызову их начальника для его защиты.

Также НАБУ проводит обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука, сообщило издание «Политика Страны».

Это событие произошло в рамках продолжающегося коррупционного скандала на Украине. Ранее под подозрение НАБУ попал глава местной генпрокуратуры Руслан Кравченко — у чиновника прошли обыски, после чего он ушел с должности. В отместку Кравченко официально вынес директору НАБУ подозрение в подделке документов и сбежал с Украины.

Противостояние украинских антикоррупционных органов с силовыми и властными структурами Киева началось еще в 2025 году — расследование дошло даже до высших кругов, коррупционеры были выявлены в том числе в ближайшем окружении главы киевского режима Владимира Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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