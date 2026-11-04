Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Президент также провел беседу с посетителями мероприятия.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в честь Дня народного единства. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве», — гласит телеграмма.

Президент также провел беседу с посетителями мероприятия.

В церемонии участвуют представители религиозных конфессий, а также общественных и молодежных организаций, включая «Движение первых» и «Юнармию», Всероссийский студенческий корпус спасателей, «Волонтеры Победы», слушатели центра «Воин», подопечные фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, активисты Поискового движения России и «Общероссийского народного фронта», а также учащиеся Кадетского класса ФСО.

День народного единства, который в России отмечается 4 ноября, был установлен в память об освобождении Москвы от иностранных захватчиков в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

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