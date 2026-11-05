В НАБУ раскрыли деятельность группировки, которую крышевали украинские силовики

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Организация насчитывала не менее 12 человек, а ее главарем был заядлый рецидивист.

Чем промышляли рецидивисты под контролем силовиков Украины

Фото: Zuma/ТАСС

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НАБУ: группировка под покровительством украинских силовиков подделывала евро

О преступной группе, которая наладила выпуск поддельных евро под покровительством украинских правоохранителей, рассказал Александр Абакумов — руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube-канале ведомства.

В среду бюро отчиталось о разоблачении организации в рамках операции «Карфаген». В ее составе насчитали не менее 12 человек, ее организатор был неоднократно судим. Участники платили высокопоставленным должностным лицам в правоохранительных органах за то, чтобы им не мешали держать мошеннические колл-центры и другие незаконные предприятия. Среди тех, кто покрывал такую деятельность, в НАБУ назвали сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), полиции и офиса генпрокурора.

«Детективы НАБУ установили, что в течение 2026 года члены преступной организации наладили производство поддельных евро. Для этого обустроили в тайном месте цех со специальным полиграфическим оборудованием и голографическими матрицами», — приводит бюро слова Абакумова.

На аудиозаписях, опубликованных бюро в рамках дела «Карфаген», фигуранты с кличками «Паша» и «Консультант» обсуждают качество купюр и номинал, который собираются подделывать. Один из них говорит, что будет «вся линейка — от 5 до 500». В ролике НАБУ также показан аппарат для счета денег, который пропускает пачку фальшивок, где настоящей является лишь одна купюра.

В среду «Украинская правда» написала об обысках у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и у первого заместителя начальника главного управления этого департамента Александра Ковальчука. Сотрудники НАБУ также задержали генерала Сергея Дуку, занимающего должность первого заместителя руководителя департамента защиты национальной государственности СБУ.

Задержание произошло также в рамках операции «Карфаген». Официальных обвинений генералу пока не выдвинуто, его роль в схемах ведомство не раскрывает. По данным украинской прессы, Дука набросился на сотрудников НАБУ во время обысков, угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту следственных действий.

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